Нефть перешла к росту на ожиданиях сокращения запасов в США, Brent торгуется у $66,6 за баррель

Цены на нефть перешли к умеренному росту в ходе торгов во вторник, инвесторы ожидают публикации данных о запасах топлива в США и рассчитывают на их снижение.

Сентябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:54 подорожали на $0,14 (0,21%) - до $66,62 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на август на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,15 (0,25%) - до $59,72 за баррель.

Внимание рынка постепенно переключается с урагана "Барри", прошедшего по нефтедобывающим районам Мексиканского залива, на намеченную на среду публикацию еженедельного отчета министерства энергетики США о запасах углеводородов в стране.

По оценкам опрошенных Bloomberg аналитиков, за прошлую неделю товарные запасы нефти в Штатах упали на 2,75 млн баррелей. Объем запасов уже достиг минимального уровня за три месяца благодаря высокому спросу на бензин.

Тем временем крупнейшие нефтедобывающие компании в США постепенно возобновляют операции в Мексиканском заливе, приостановленные из-за приближения урагана "Барри". По состоянию на понедельник была приостановлена работа 68% нефтедобывающих мощностей в регионе, где добывается порядка 16% всей нефти в США, против 73% в воскресенье.

Вместе с тем опасения по поводу излишка топлива на глобальном рынке по-прежнему оказывают давление на цены. По прогнозам Международного энергетического агентства (МЭА), в 2019 году ожидается, что предложение превысит спрос, несмотря на продление сделки ОПЕК+ о снижении нефтедобычи.

"ОПЕК стоит сохранять ограничения на добычу и, возможно, ужесточить их, если они хотят видеть нефть по $70 за баррель, - говорит аналитик Sanford С. Bernstein Освальд Клинт. - В краткосрочной перспективе мы будем наблюдать сокращение запасов топлива из-за летнего сезона вождения".