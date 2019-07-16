Агентство ООН за прошедшие восемь лет зафиксировало снижение смертности от ВИЧ на треть

В 2018 году от ВИЧ-инфекции в мире скончались около 770 тыс. человек, что на треть меньше, чем в 2010 году, говорится в опубликованном во вторник докладе Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИД (UNAIDS).
Согласно данным ежегодного доклада, трое из пяти ВИЧ-инфицированных людей - 23,3 млн из 37,9 млн человек - получают антиретровирусную терапию. Это означает, что они больше не могут передать вирус.
При этом, отмечается, что количество новых ВИЧ-инфицированных по сравнению с предыдущими годами находится на стабильном уровне - 1,7 млн.
Однако, несмотря на то, что в Южной и Восточной Африке, регионе, наиболее пострадавшем от ВИЧ, смертность сократилась, в Восточной Европе число скончавшихся возросло на 5%, а на Ближнем Востоке и в Северной Африке - на 9%.
Также UNAIDS обеспокоена сокращением финансирования. В 2018 году на программу борьбы со ВИЧ было потрачено $19 млрд. Это на $7 млрд меньше, чем сумма, которая потребуется в 2020 году.
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