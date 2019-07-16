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Здравоохранение 16.07.2019 15:18

Агентство ООН за прошедшие восемь лет зафиксировало снижение смертности от ВИЧ на треть

В 2018 году от ВИЧ-инфекции в мире скончались около 770 тыс. человек, что на треть меньше, чем в 2010 году, говорится в опубликованном во вторник докладе Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИД (UNAIDS).

Согласно данным ежегодного доклада, трое из пяти ВИЧ-инфицированных людей - 23,3 млн из 37,9 млн человек - получают антиретровирусную терапию. Это означает, что они больше не могут передать вирус.

При этом, отмечается, что количество новых ВИЧ-инфицированных по сравнению с предыдущими годами находится на стабильном уровне - 1,7 млн.

Однако, несмотря на то, что в Южной и Восточной Африке, регионе, наиболее пострадавшем от ВИЧ, смертность сократилась, в Восточной Европе число скончавшихся возросло на 5%, а на Ближнем Востоке и в Северной Африке - на 9%.

Также UNAIDS обеспокоена сокращением финансирования. В 2018 году на программу борьбы со ВИЧ было потрачено $19 млрд. Это на $7 млрд меньше, чем сумма, которая потребуется в 2020 году.

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Тэги: ООН, ВИЧ, СТАТИСТИКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]