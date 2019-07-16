Азербайджан направит более $1 млн на дополнительные ремонтные работы в выставочном центре в Москве

Министерство экономики Азербайджана направит 1,8 млн манантов ($1 млн 58,823 тыс. по текущему курсу) на проведение дополнительных ремонтно-восстановительных работ в выставочно-торговом центре Азербайджана на территории Всероссийского выставочного центра (ВВЦ).
По данным сайта www.tender.gov.az, соответствующий подрядный контракт подписан с компанией «Adamant».
Холдинг Adamant - один из крупнейших многопрофильных холдингов России, лидер рынка торговой недвижимости Петербурга и фактический создатель индустрии современных торгово-развлекательных комплексов в регионе. В структуре холдинга: десятки производственных и строительных компаний, торговые, медицинские, рекламные организации; отели, рестораны и другие предприятия в различных сферах бизнеса.
Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что азербайджанский павильон на территории ВВЦ откроется в 2019 году.
Сайт Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы в свою очередь, сообщал, что первая выставка в павильоне «Азербайджан» на ВДНХ состоится в конце 2019 года.
Павильон №14 построили в 1939 году по проекту архитекторов Садыха Дадашева и Микаэля Усейнова. Тогда он назывался «Азербайджанская ССР». Главный фасад украшали работы Фуада Абдурахманова. За создание «Чабана» скульптора-монументалиста удостоили Сталинской премии. Во время документальных исследований и консультаций в Национальном музее искусств в Баку нашли сохранившиеся оригинальные авторские гипсовые слепки и более поздние копии скульптур, отлитые из бронзы.
В 2016 году павильон передали Азербайджану.
Н.Аббасова
Комплекс Давид Гареджи на границе с Грузией по всем правовым документам относится к Азербайджану – спецпредставитель президента
Спецпредставитель президента Азербайджана призвал власти Грузии наказать виновных в нападении на азербайджанских пограничников
Урегулирование конфликта в Карабахе даст шанс армянскому народу воспользоваться региональными проектами – глава МИД Азербайджана
ФСРВП направит около 540 тыс. на проектировку жилья для вынужденных переселенцев
Агентство ООН за прошедшие восемь лет зафиксировало снижение смертности от ВИЧ на треть
Отели Турции снижают цены на июль и август, чтобы привлечь российских туристов
ИВ Гянджи направит около 317 тыс. манатов на установку отопительных систем в дошкольных учреждениях
Госкомитет по градостроительству и архитектуре Азербайджана отбирает подрядчиков для подготовки генпланов ряда городов
ИВ Агстафинского района направит более 405 тыс. манатов на ремонт дорог
В Минске рассчитывают на подписание визового соглашения с РФ до конца года
Казахстан перейдет на латиницу до 2025 года - Минкультуры
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Банк Республика объявляет выгодную кампанию для держателей карт Visa
Азербайджанская делегация приняла участие в праздновании Сабантуя в Дагестане
Президент Украины посетит Польшу 1 сентября
Путин собирается в октябре в Венгрию - Песков
Токаев осенью посетит Бишкек с госвизитом - премьер Казахстана