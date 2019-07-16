Нигерийские пираты взяли в заложники турецких моряков в Гвинейском заливе

Нигерийские пираты напали на турецкое грузовое судно и захватили в заложники 10 турецких моряков, сообщила во вторник газета "Дейли сабах".
На борту судна Paksoy 1 находились 18 членов экипажа.
Представитель оператора судна заявил, что с пиратами до сих пор не удалось установить контакт. Нападавшие повредили приборы связи, отметил он.
По данным турецкого издания, во время нападения никто не пострадал.
Нигерийские пираты уже давно занимаются разбоем в Гвинейском заливе. Неоднократно в заложниках бандитов оказывались и российские моряки.
Как правило, пираты освобождают людей после выплаты выкупа.
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