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Регион 16.07.2019 16:07

Нигерийские пираты взяли в заложники турецких моряков в Гвинейском заливе

Нигерийские пираты напали на турецкое грузовое судно и захватили в заложники 10 турецких моряков, сообщила во вторник газета "Дейли сабах".

На борту судна Paksoy 1 находились 18 членов экипажа.

Представитель оператора судна заявил, что с пиратами до сих пор не удалось установить контакт. Нападавшие повредили приборы связи, отметил он.

По данным турецкого издания, во время нападения никто не пострадал.

Нигерийские пираты уже давно занимаются разбоем в Гвинейском заливе. Неоднократно в заложниках бандитов оказывались и российские моряки.

Как правило, пираты освобождают людей после выплаты выкупа.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ТУРЦИЯ, НИГЕРИЯ, СУДНО, ПИРАТЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]