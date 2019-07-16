В Киеве ожидают новый телефонный разговор Зеленского с Путиным

Новые телефонные переговоры президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина будут, но их конкретной даты нет, заявил замглавы офиса украинского президента Вадим Пристайко.
"Телефонные разговоры с Путиным будут. 99% этого разговора было посвящено освобождению наших моряков и заложников, на эту тему мы готовы говорить каждый день, если нужно для того, чтобы этот процесс продвигался... Конкретной даты нет", - сказал Пристайко на брифинге во вторник в Киеве.
Представитель ОП также заявил о возможном обсуждении темы расширения "нормандского формата". "Вопрос расширения "нормандского формата" обсуждается не первый раз и не только этим президентом, но и его предшественником тоже. Есть ряд наций, которые высказывают свою заинтересованность в том, чтобы принять участие. Не хочу называть всех, но вы знаете, что и Канада хотела бы принять участие, и Польша предлагала свои услуги, США - это логичный выбор", - отметил дипломат.
При этом Пристайко добавил, что украинская сторона не может вечно работать в тех форматах, если они не приносят мир.
"Если мы увидим и убедимся в том, что эти форматы исчерпали себя, то мы будем искать другие форматы", - отметил он.
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