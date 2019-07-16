В Брюсселе поддерживают переговорный процесс между венесуэльскими властями и оппозицией

ЕС готов и далее усиливать давление на Каракас в случае, если в Брюсселе не увидят конкретных результатов переговоров властей и оппозиции, которые были инициированы при посредничестве Норвегии в мае и продолжены в июле на карибском острове Барбадос, говорится в коммюнике, распространенном во вторник Внешнеполитической службой ЕС.
При этом в документе подчеркивается, что эти меры могут быть отменены при значительном прогрессе в деле восстановления демократии, верховенства закона и прав человека в Венесуэле.
Кроме того, в Брюсселе заявляют о возможности применения адресных мер в отношении сотрудников венесуэльских спецслужб, уличенных в применении насилия по отношению к гражданам страны.
ЕС поддержал призыв Верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет к властям Венесуэлы прекратить нарушение прав человека и начать всестороннее сотрудничество с ООН.
В начале июля Управление верховного комиссара ООН по правам человека распространило доклад, в котором говорится о том, что в результате операций служб безопасности за 2018 год в Венесуэле были убиты 5287 человек, а за первые пять месяцев 2019 года - 1569 человек.
Венесуэла уже длительное время живет в состоянии экономического кризиса, сопровождаемого массовыми выступлениями оппозиции.
Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо в январе провозгласил себя временным президентом страны и принес присягу на улице перед тысячами сторонников. После этого США, Канада, большинство стран Латинской Америки, а также ряд других государств официально признали Гуайдо временным президентом Венесуэлы.
Комплекс Давид Гареджи на границе с Грузией по всем правовым документам относится к Азербайджану – спецпредставитель президента
Спецпредставитель президента Азербайджана призвал власти Грузии наказать виновных в нападении на азербайджанских пограничников
Урегулирование конфликта в Карабахе даст шанс армянскому народу воспользоваться региональными проектами – глава МИД Азербайджана
Азербайджан в I полугодии увеличил добычу серебра на 20,4%
Азербайджан в I полугодии увеличил добычу золота на 8,9%
Азербайджан в I полугодии сократил добычу нефти на 2,8%, увеличил газодобычу на 19,4%
ФСРВП направит около 540 тыс. на проектировку жилья для вынужденных переселенцев
Агентство ООН за прошедшие восемь лет зафиксировало снижение смертности от ВИЧ на треть
Отели Турции снижают цены на июль и август, чтобы привлечь российских туристов
ИВ Гянджи направит около 317 тыс. манатов на установку отопительных систем в дошкольных учреждениях
Госкомитет по градостроительству и архитектуре Азербайджана отбирает подрядчиков для подготовки генпланов ряда городов
ИВ Агстафинского района направит более 405 тыс. манатов на ремонт дорог
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Банк Республика объявляет выгодную кампанию для держателей карт Visa
Азербайджанская делегация приняла участие в праздновании Сабантуя в Дагестане
Президент Украины посетит Польшу 1 сентября
Путин собирается в октябре в Венгрию - Песков
Токаев осенью посетит Бишкек с госвизитом - премьер Казахстана