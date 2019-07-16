В Брюсселе поддерживают переговорный процесс между венесуэльскими властями и оппозицией

ЕС готов и далее усиливать давление на Каракас в случае, если в Брюсселе не увидят конкретных результатов переговоров властей и оппозиции, которые были инициированы при посредничестве Норвегии в мае и продолжены в июле на карибском острове Барбадос, говорится в коммюнике, распространенном во вторник Внешнеполитической службой ЕС.

При этом в документе подчеркивается, что эти меры могут быть отменены при значительном прогрессе в деле восстановления демократии, верховенства закона и прав человека в Венесуэле.

Кроме того, в Брюсселе заявляют о возможности применения адресных мер в отношении сотрудников венесуэльских спецслужб, уличенных в применении насилия по отношению к гражданам страны.

ЕС поддержал призыв Верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет к властям Венесуэлы прекратить нарушение прав человека и начать всестороннее сотрудничество с ООН.

В начале июля Управление верховного комиссара ООН по правам человека распространило доклад, в котором говорится о том, что в результате операций служб безопасности за 2018 год в Венесуэле были убиты 5287 человек, а за первые пять месяцев 2019 года - 1569 человек.

Венесуэла уже длительное время живет в состоянии экономического кризиса, сопровождаемого массовыми выступлениями оппозиции.

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо в январе провозгласил себя временным президентом страны и принес присягу на улице перед тысячами сторонников. После этого США, Канада, большинство стран Латинской Америки, а также ряд других государств официально признали Гуайдо временным президентом Венесуэлы.