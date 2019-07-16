Минобороны РФ сообщает о поставке в Турцию очередных компонентов С-400

Самолеты Минобороны России во вторник доставили в Турцию очередную партию компонентов зенитной ракетной системы С-400, сообщили в Минобороны РФ.

"16 июля в рамках исполнения контрактных обязательство самолеты военно-транспортной авиации Минобороны России осуществили очередную поставку в Турцию компонентов зенитной ракетной системы С-400", - говорится в сообщении ведомства.

В Минобороны РФ заявили, что доставка в Турцию компонентов С-400 осуществляется в строгом соответствии с условиями контракта и в согласованные Россией и Турцией строки.

Грузовые самолеты с компонентами С-400 начали прибывать в Турцию в пятницу, 12 июля. Турецкий министр обороны Хулуси Акар в тот день заявил, что одновременно с поставками С-400 в РФ и Турции продолжается обучение турецких военных, которым предстоит использовать эти системы.

Россия до конца 2019 года будет готовить группы турецких специалистов для эксплуатации систем ПВО С-400 "Триумф", сообщил "Интерфаксу" в понедельник, 15 июля, информированный источник в Москве.

"Подготовка групп специалистов из Турции будет завершена до конца 2019 года, это предусмотрено контрактом", - сказал он.

По словам собеседника агентства, поставка компонентов С-400 продолжится транспортными самолетами. "Все поставки будут идти по воздуху. Поставок по морю в планах нет", - сказал он.

ЗРС С-400 "Триумф" (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей") предназначены для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия. Система способна на дальности до 400км поражать аэродинамические цели, а также на дальности до 60 км - баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.