Урегулирование конфликта в Карабахе даст шанс армянскому народу воспользоваться региональными проектами – глава МИД Азербайджана

Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров уверен, что армянский народ может извлечь выгоду от реализуемых в регионе крупных проектов в случае урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

Мамедъяров во вторник в Баку принял глав комитетов по внешним связям парламентов Азербайджана, Грузии и Турции Самеда Сеидова, Софио Кацараву и Волкана Бозкыра, принимающих участие на очередном заседании вышеуказанных комитетов трех стран.

«В ходе встречи Мамедъяров выразил уверенность, что урегулирование армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта укрепит мир и процветание в регионе, а также народ Армении сможет воспользоваться проектами, реализуемыми по инициативе Азербайджана»,- сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.

Кацарава и Бозкыр, отметили значимость урегулирования конфликтов в регионе в рамках принципов международного права, в частности, международно-признанных границ и территориальной целостности государств.

Ф.Исазаде