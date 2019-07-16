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Карабахский конфликт 16.07.2019 16:37

Урегулирование конфликта в Карабахе даст шанс армянскому народу воспользоваться региональными проектами – глава МИД Азербайджана

Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров уверен, что армянский народ может извлечь выгоду от реализуемых в регионе крупных проектов в случае урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

Мамедъяров во вторник в Баку принял глав комитетов по внешним связям парламентов Азербайджана, Грузии и Турции Самеда Сеидова, Софио Кацараву и Волкана Бозкыра, принимающих участие на очередном заседании вышеуказанных комитетов трех стран.

«В ходе встречи Мамедъяров выразил уверенность, что урегулирование армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта укрепит мир и процветание в регионе, а также народ Армении сможет воспользоваться проектами, реализуемыми по инициативе Азербайджана»,- сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.

Кацарава и Бозкыр, отметили значимость урегулирования конфликтов в регионе в рамках принципов международного права, в частности, международно-признанных границ и территориальной целостности государств.

Ф.Исазаде

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Тэги: МИД, КАРАБАХ, УРЕГУЛИРОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]