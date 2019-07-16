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СНГ 16.07.2019 17:33

Фон дер Ляйен призывает страны Европы к консолидации в рамках ЕС

Евросоюзу необходимо преодолеть разделение между Западной Европой с одной стороны, и Центральной и Восточной Европой с другой, считает кандидат на пост председателя Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Я полностью убеждена, что страны Центральной и Восточной Европы предприняли значительные усилия, чтобы присоединиться к союзу, к Шенгенскому пространству, к зоне евро. И я твердо считаю, что когда страны, не входящие в эти зоны, выполняют соответствующие критерии, они должны быть туда приняты", - сказала фон дер Ляйен во вторник в Европарламенте в Страсбурге, подводя итог дебатам о ее кандидатуре на пост главы Еврокомиссии.

Она упомянула о "линии раздела" между странами севера и юга ЕС и заявила о необходимости "преодолеть это разделение при хорошем равновесии между ответственностью и гибкостью, например, с точки зрения инвестиций, и того, как мы должны все вместе сотрудничать".

Фон дер Ляйен поблагодарила депутатов Европарламента за "оживленную, конструктивную, полную полемики дискуссию".

"Она доказывает, что европейская демократия явно жива, и я вас за это благодарю", - сказала кандидат на пост председателя Еврокомиссии в ответ на неоднократно прозвучавшую в зале критику в ее адрес, порой довольно резкую.

Фон дер Ляйен процитировала Фукидида, отметив, что "секрет счастья - в свободе, а секрет свободы - в мужестве".

"Будем все обладать мужеством ради Европейского союза", - призвала она депутатов Европарламента перед голосованием по ее кандидатуре, которое состоится в Страсбурге в 18:00 местного времени (19:00 мск).

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Тэги: ЕВРОПА, ЕВРОКОМИССИЯ, КАНДИДАТ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]