Фон дер Ляйен призывает страны Европы к консолидации в рамках ЕС

Евросоюзу необходимо преодолеть разделение между Западной Европой с одной стороны, и Центральной и Восточной Европой с другой, считает кандидат на пост председателя Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
"Я полностью убеждена, что страны Центральной и Восточной Европы предприняли значительные усилия, чтобы присоединиться к союзу, к Шенгенскому пространству, к зоне евро. И я твердо считаю, что когда страны, не входящие в эти зоны, выполняют соответствующие критерии, они должны быть туда приняты", - сказала фон дер Ляйен во вторник в Европарламенте в Страсбурге, подводя итог дебатам о ее кандидатуре на пост главы Еврокомиссии.
Она упомянула о "линии раздела" между странами севера и юга ЕС и заявила о необходимости "преодолеть это разделение при хорошем равновесии между ответственностью и гибкостью, например, с точки зрения инвестиций, и того, как мы должны все вместе сотрудничать".
Фон дер Ляйен поблагодарила депутатов Европарламента за "оживленную, конструктивную, полную полемики дискуссию".
"Она доказывает, что европейская демократия явно жива, и я вас за это благодарю", - сказала кандидат на пост председателя Еврокомиссии в ответ на неоднократно прозвучавшую в зале критику в ее адрес, порой довольно резкую.
Фон дер Ляйен процитировала Фукидида, отметив, что "секрет счастья - в свободе, а секрет свободы - в мужестве".
"Будем все обладать мужеством ради Европейского союза", - призвала она депутатов Европарламента перед голосованием по ее кандидатуре, которое состоится в Страсбурге в 18:00 местного времени (19:00 мск).
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