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Социум 16.07.2019 16:49

ФСРВП направит около 540 тыс. на проектировку жилья для вынужденных переселенцев

Фонд социального развития вынужденных переселенцев (ФСРВП) направит 536 тыс. 307,11 манатов на работы по проектированию новых населенных кварталов для 575 семей.

Согласно данным сайта www.tender.gov.az, ФСРВП заключил контракт с ООО "SS. Proje" для проектирования новых жилых кварталов с необходимой социально-технической инфраструктурой для 375 семей вынужденных переселенцев, временно размещенных в Шамкирском районе Азербайджана.

Стоимость договора - 289 тыс. 385,44 манат.

Кроме того, Фонд заключил контракт с ООО «Baki Torpaq» на проектирование жилых населенных кварталов с необходимой социально-технической инфраструктурой для 200 семей вынужденных переселенцев, временно размещенных в Самухском районе. Стоимость договора составляет 246 тыс. 921,67 манатов.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ПЕРЕСЕЛЕНЦЫ, ЖИЛЬЕ, ПРОЕКТИРОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]