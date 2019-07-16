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Регион 16.07.2019 17:16

Грузия оценивает в $3,3 млрд модернизацию своего участка автодороги "Восток-Запад"

Грузия планирует направить $3,255 млрд на модернизацию своего участка скоростной международной автомагистрали "Восток-Запад" (Е60), говорится в сообщении на сайте Минрегионразвития и инфраструктуры Грузии.

По информации ведомства, с начала реконструкции и расширения грузинского участка автотрассы, общая протяженность которого составляет 450 км, уже завершены работы на отрезке в 170 км. На эти цели при поддержке международных финансовых институтов были направлены $635 млн.

В настоящее время идут работы над реализацией проектов суммарной стоимостью $620 млн, предусматривающих модернизацию дорожных отрезков общей длиной 95 км. В частности, до конца 2021 года планируется завершить реконструкцию четырехполосной дороги длиной 14 км Земо Осиаури - Чумателети, которое осуществляется на кредиты Всемирного банка (ВБ) и Европейского инвестиционного банка (ЕИБ), а также части скоростной трассы Чумателети - Аргвета протяженностью 51,6 км через Рикотский перевал, являющейся самым сложным участком автомагистрали.

В финансировании реконструкции трассы Чумателети - Аргвета, которая разделена на четыре отрезка, наряду с ВБ и ЕИБ, участвуют также Азиатский банк развития (АБР) и Японское агентство международного развития (JICA). Строительство двух ее отрезков - Хеви - Убиса (12,2 км) и Убиса - Шорапани (13 км) уже осуществляется, на очереди - остальные два отрезка Чумателети - Хеви (11,7 км) и Шорапани - Аргвета (14,7 км). Общая стоимость прокладки данной 4-полосной трассы (с учетом 96 мостов и 53 тоннелей) оценивается в $1 млрд.

В стадии проектирования сейчас также расширение и модернизация остальных 185 км автомагистрали "Восток-Запад", на что планируется направить до $2 млрд.

Согласно расчетам департамента автодорог Минрегионразвития и инфраструктуры Грузии, после завершения всех работ длина автомагистрали "Восток-Запад", по которой пролегает маршрут почти всех проходящих через территорию Грузии транзитных грузов, сократится на 30 км - до 420 км, время в пути - почти на 50%, а скорость движения автотранспорта возрастет на 80-100%.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ДОРОГА, МОДЕРНИЗАЦИЯ, ИНВЕСТИЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]