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СНГ 16.07.2019 17:42

Британское посольство в Москве выдало за прошлый год более 145 тыс. виз россиянам, отказ получили лишь 2% заявителей

Посольство Великобритании в РФ имеет один из наиболее высоких показателей в мире по выдаче виз, сообщили во вторник в британской дипмиссии.

"В прошлом году мы выдали более 145 000 виз гражданам России. Из всех заявлений 98% были успешны - один из самых высоких показателей в мире", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале посольства.

Там напомнили также, что рассмотрение заявления на стандартную визу занимает 15 рабочих дней, срочное рассмотрение - 3-5 рабочих дней.

Кроме того, отмечается в сообщении, подать заявление на получение визы можно за три месяца до даты поездки.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ПОСОЛЬСТВО, ВИЗЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]