Британское посольство в Москве выдало за прошлый год более 145 тыс. виз россиянам, отказ получили лишь 2% заявителей

Посольство Великобритании в РФ имеет один из наиболее высоких показателей в мире по выдаче виз, сообщили во вторник в британской дипмиссии.

"В прошлом году мы выдали более 145 000 виз гражданам России. Из всех заявлений 98% были успешны - один из самых высоких показателей в мире", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале посольства.

Там напомнили также, что рассмотрение заявления на стандартную визу занимает 15 рабочих дней, срочное рассмотрение - 3-5 рабочих дней.

Кроме того, отмечается в сообщении, подать заявление на получение визы можно за три месяца до даты поездки.