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СНГ 16.07.2019 18:07

Украина и Польша должны достичь взаимопонимания, считают в Офисе Зеленского

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Вадим Пристайко убежден, что Украина и Польша должны сделать шаги, направленные на достижение взаимопонимания в проблемных вопросах, сообщается на сайте главы украинского государства.

"Мы осознаем нашу историю и должны сделать все необходимые шаги для того, чтобы найти возможность существовать вместе. У нас - один общий враг, и нам необходимо жить вместе в дружбе и мире", - заявил Пристайко на брифинге в Киеве во вторник, подчеркнув, что украинцы и поляки являются соседями и близкими народами.

Он рассказал о ряде встреч, в частности с министром иностранных дел Польши, во время конференции в Торонто, которая состоялась в рамках визита президента Украины Зеленского в Канаду, президентом Польши во время первого визита новоизбранного главы украинского государства в институты Европейского Союза и НАТО.

"Я встречался со своим коллегой - советником президента Анджея Дуды, и мы договорились, что в ближайшее время встретимся для того, чтобы помочь сдвинуть с мертвой точки все вопросы. Эксгумация - лишь один из этих вопросов", - сказал замруководителя офиса президента Украины.

Пристайко также подтвердил визит Зеленского в Польшу 1 сентября для участия в памятных мероприятиях по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.

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Тэги: УКРАИНА, ПОЛЬША, ОТНОШЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]