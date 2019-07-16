Украина и Польша должны достичь взаимопонимания, считают в Офисе Зеленского

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Вадим Пристайко убежден, что Украина и Польша должны сделать шаги, направленные на достижение взаимопонимания в проблемных вопросах, сообщается на сайте главы украинского государства.

"Мы осознаем нашу историю и должны сделать все необходимые шаги для того, чтобы найти возможность существовать вместе. У нас - один общий враг, и нам необходимо жить вместе в дружбе и мире", - заявил Пристайко на брифинге в Киеве во вторник, подчеркнув, что украинцы и поляки являются соседями и близкими народами.

Он рассказал о ряде встреч, в частности с министром иностранных дел Польши, во время конференции в Торонто, которая состоялась в рамках визита президента Украины Зеленского в Канаду, президентом Польши во время первого визита новоизбранного главы украинского государства в институты Европейского Союза и НАТО.

"Я встречался со своим коллегой - советником президента Анджея Дуды, и мы договорились, что в ближайшее время встретимся для того, чтобы помочь сдвинуть с мертвой точки все вопросы. Эксгумация - лишь один из этих вопросов", - сказал замруководителя офиса президента Украины.

Пристайко также подтвердил визит Зеленского в Польшу 1 сентября для участия в памятных мероприятиях по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.