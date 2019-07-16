Китай будет корректировать политику в ответ на растущее давление на экономику - премьер Госсовета

Китайская экономика сталкивается с усиливающимся давлением, несмотря на то, что некоторые статистические показатели за первое полугодие были лучше ожиданий, заявил премьер Госсовета КНР Ли Кэцян в ходе встречи с экономистами и представителями бизнеса.

Он отметил, что правительство Китая будет при необходимости корректировать политику в ответ на появляющиеся вызовы.

"Множество факторов, сложностей и вызовов влияют на китайскую экономику", при том, что темпы глобального экономического роста замедляются, торговля и инвестиции ослабляются, а протекционизм повышается, заявил Ли Кэцян.

Правительство будет и дальше проводить взвешенную монетарную политику и активную бюджетную политику, должным образом используя имеющиеся инструменты, отметил он.

Ли Кэцян подтвердил озвученные ранее планы провести планируемое снижение налогов, а также принять меры для снижения стоимости заимствования для малого бизнеса.

Он обратил внимание на необходимость поддержки занятости, отметив, что правительству КНР следует сфокусироваться на создании новых двигателей роста потребления.

Ли Кэцян также призвал правительства регионов пользоваться возможностью выпуска специальных госбумаг, чтобы делать более эффективные инвестиции.

Согласно статданным, обнародованным накануне, темпы экономического роста в Китае во втором квартале 2019 года замедлились до 6,2% - минимума с 1992 года - по сравнению с 6,4% в предыдущие два квартала.