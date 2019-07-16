Судья в Вене приостановил экстрадицию Фирташа в США по его ходатайству - СМИ

Процесс экстрадиции украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа из Австрии в США, одобренный министром юстиции Австрии, приостановлен из-за ходатайства защиты предпринимателя в Земельный суд Вены по уголовным делам о новом рассмотрении, сообщает Wien Nachrichten со ссылкой на APA.

Издание передает во вторник, что ходатайство судья принял, теперь экстрадиция Фирташа может быть осуществлена только после принятия решения по этому ходатайству.

Ранее во вторник пресс-секретарь министра юстиции Австрии Клеменса Яблонера сообщила APA, что решение министра об экстрадиции было передано адвокату Фирташа экс-министру юстиции Австрии Дитеру Бёмдорферу (Dieter Bohmdorfer) 15 июля. Пресс-секретарь суда Кристина Зальцборн уточнила, что оно должно было вступить в силу 22 июля. По ее словам, защита приложила к ходатайству "чрезвычайно обширный материал" и имеет право обжаловать отрицательное решение, отмечается в статье.

Адвокат Бёмдорфер подчеркнул, что верит и надеется на независимость австрийской судебной системы. Защита хочет доказать, что Фирташ не совершал никаких преступлений в Индии, на подозрениях в которых построен запрос США о его экстрадиции, а его реальной причиной якобы являются "далеко идущие политические мотивы".

Как сообщалось, глава совета группы компаний Group DF Фирташ был арестован в Австрии 12 марта 2014 года по запросу властей США, выданному в 2013 году. При прежней американской администрации украинского бизнесмена обвинили в том, что он с помощью взяток на общую сумму $18,5 млн хотел получить разрешения на добычу титанового сырья в Индии для последующей продажи готовой продукции в США компании Boeing. Фирташ все обвинения отвергает и называет их политически мотивированными, направленными на ограничение его влияния на процессы на Украине.

В конце июня Верховный суд Австрии подтвердил законность принятого в феврале 2017 года решения низшей инстанции - Высшего земельного суда Вены - об экстрадиции Фирташа.

После этого постановления суда в Минюсте Австрии отмечали, что как только в ведомство поступит письменное решение суда, то в процесс, согласно австрийскому закону о выдаче и правовой помощи, вступит министр юстиции страны.