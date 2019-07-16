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СНГ 16.07.2019 19:05

Рабочую группу по вопросам РЭБ планируется создать при Совете министров обороны ОДКБ

Проект решения Совета министров обороны ОДКБ, предусматривающий создание при Совете министров обороны организации рабочей группы по вопросам радиоэлектронной борьбы (РЭБ), рассмотрен на заседании Постоянного совета (ПС) ОДКБ во вторник.

"Актуальность данного вопроса обусловлена опытом последних вооруженных конфликтов, характеризующихся массированным применением радиоэлектронных средств и средств радиоэлектронного поражения. В том числе - с учётом особенностей применения сил и средств РЭБ в Сирийской Арабской Республике", - отмечается в сообщении секретариата ОДКБ, поступившем в "Интерфакс".

Целью разработки документа "является консолидация усилий по реализации потенциала органов военного управления, профильных учебно-методических, научно-исследовательских организаций, предприятий промышленности, других государственных и общественных организаций государств - членов ОДКБ по вопросам РЭБ", информирует организация.

Также ПС рассмотрел проект заявления министров иностранных дел государств - членов ОДКБ об усилиях по стабилизации обстановки на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

Кроме того, рассмотрен проект совместного заявления государств-членов ОДКБ при принятии проекта резолюции Третьего комитета 74-й сессии Генассамблеи ООН о борьбе с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимостью.

"Принято решение направить рассмотренные документы на внутригосударственное согласование", - говорится в сообщении.

В Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан и Киргизия.

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Тэги: РОССИЯ, ОДКБ, МИНОБОРОНЫ, БЕЗОПАСНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]