Меркель пообещала помочь Молдавии на пути к евроинтеграции

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила о готовности оказать поддержку Молдавии на пути европейской интеграции.
"Германия готова оказать поддержку Молдавии на европейском пути", - заявила Меркель во вторник, выступая в Берлине на совместной с молдавским премьер-министром Майей Санду пресс-конференции.
Она приветствовала "утверждение проевропейского правительства в Молдавии", отметив, что "формирование новой власти прошло необычным для Европы путем".
"Это показывает храбрость и возможность принимать решения в критический момент (новыми властями республики). Правительству Молдавии предстоит много работы, ведь не так просто будет реформировать государственную систему, уровень коррупции в которой шокирует. Также РМ предстоит заняться многими социальными проблемами - низким уровнем жизни и оттоком населения за рубеж", - заявила Меркель.
По ее словам, для успешной реформы государственной системы "правительству необходима поэтапная стратегия, необходимо назначить на важнейшие должности честных и надежных людей".
"Мы приветствуем правительство, которое ставит целью своей политики - благополучие граждан. И от всего сердца желаем успеха на этом пути, выражая готовность и желание помочь", - сказала канцлер.
Отвечая на вопрос о возможном будущем Молдавии на пути интеграции в ЕС, канцлер отметила, что "Евросоюз и Молдавию уже связывают Соглашение об ассоциации и DCFTA (соглашение об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли - ИФ), положения которых должны быть реализованы, чтобы продвинуться в области европейской интеграции".
На официальной церемонии во время исполнения гимнов двух государств Меркель и Санду сидели на стульях, которые были установлены перед канцелярией. Это необычный жест, к которому впервые прибегли во время визита нового премьер-министра Дании в четверг, на следующий день после последнего эпизода с приступами дрожи у канцлера.
Санду находится во вторник с официальным визитом в Берлине. Это ее четвертый зарубежный визит за месяц пребывания в должности. Ранее она посетила Бухарест, Брюссель и Киев.
3 июня в Молдавию приезжали европейский комиссар по политике добрососедства и вопросам расширения Йоханнес Хан, вице-премьер РФ Дмитрий Козак и директор Бюро Восточной Европы Госдепартамента США Бред Фреден (Bradley Freden). После их визитов удалось начать переговоры о создании правящей коалиции между правым блоком ACUM, одним из лидеров которого является Санду, и Партией социалистов Игоря Додона. 8 июня им удалось сформировать новое правительство и сместить бывшее правительство Демпартии.
Несмотря на то, что Демпартия не хотела уступить власть, ей пришлось заявить о переходе в оппозицию. Правительство приступило к работе 15 июня, после того как прежние власти сложили полномочия, а многие лидеры Демпартии в спешно покинули страну.
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