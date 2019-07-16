Азербайджан в I полугодии сократил добычу нефти на 2,8%, увеличил газодобычу на 19,4%

Добыча нефти в Азербайджане в январе–июне 2019 года составила 18 млн 799,3 тыс. тонн, что на 2,8% ниже показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.
По данным статистики, в общем объеме нефтедобычи в январе-июне 2019 года на товарную нефть пришлось 18 млн 736,1 тыс. тонн (спад на 3%).
В I-ом полугодии 2019 года в Азербайджане добыто 17 млрд 312,2 млн кубометров газа (рост на 19,4% по сравнению с январем-июнем 2018 года). При этом добыча товарного газа в отчетный период составила 11 млрд 989,7 млн кубометров (рост на 35%).
В 2018 году добыча нефти в Азербайджане составила 38 млн 758 тыс. тонн, газа - 30 млрд 592,2 млн кубометров.
Н.Аббасова
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