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ТЭК 16.07.2019 18:10

Азербайджан в I полугодии сократил добычу нефти на 2,8%, увеличил газодобычу на 19,4%

Добыча нефти в Азербайджане в январе–июне 2019 года составила 18 млн 799,3 тыс. тонн, что на 2,8% ниже показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.

По данным статистики, в общем объеме нефтедобычи в январе-июне 2019 года на товарную нефть пришлось 18 млн 736,1 тыс. тонн (спад на 3%).

В I-ом полугодии 2019 года в Азербайджане добыто 17 млрд 312,2 млн кубометров газа (рост на 19,4% по сравнению с январем-июнем 2018 года). При этом добыча товарного газа в отчетный период составила 11 млрд 989,7 млн кубометров (рост на 35%).

В 2018 году добыча нефти в Азербайджане составила 38 млн 758 тыс. тонн, газа - 30 млрд 592,2 млн кубометров.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: НЕФТЕГАЗ, ДОБЫЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]