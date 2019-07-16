Азербайджан в I полугодии увеличил добычу серебра на 20,4%

Добыча серебра в Азербайджане в январе-июне 2019 года составила 1 тыс. 719,1 кг, что на 20,4% больше показателя за аналогичный период 2018 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомитете по статистике.
В июне текущего года добыча серебра в Азербайджане составила 354,2 кг.
По данным статистики, на 1 июля 2019 года запасы добытого серебра на складах компаний-производителей составляют 629,2 кг.
Добыча серебра в Азербайджане в 2018 года составила 2 тыс. 671,1 кг, что в 3,8 раза больше показателя 2017 года.
По прогнозам правительства добыча серебра в Азербайджане в 2019 году ожидается на уровне 2,1 тонны.
Добыча серебра в Азербайджане в настоящее время осуществляется двумя компаниями. В частности, 21 августа 1997 года Азербайджан подписал контракт с Anglo Asian Mining PLC.
Кроме этого, добычей занимается ЗАО «AzerGold», созданное указом президента Азербайджана Ильхама Алиева от 11 февраля 2015г.
А.Мамедов
Комплекс Давид Гареджи на границе с Грузией по всем правовым документам относится к Азербайджану – спецпредставитель президента
Спецпредставитель президента Азербайджана призвал власти Грузии наказать виновных в нападении на азербайджанских пограничников
Урегулирование конфликта в Карабахе даст шанс армянскому народу воспользоваться региональными проектами – глава МИД Азербайджана
ФСРВП направит около 540 тыс. на проектировку жилья для вынужденных переселенцев
Агентство ООН за прошедшие восемь лет зафиксировало снижение смертности от ВИЧ на треть
Отели Турции снижают цены на июль и август, чтобы привлечь российских туристов
ИВ Гянджи направит около 317 тыс. манатов на установку отопительных систем в дошкольных учреждениях
Госкомитет по градостроительству и архитектуре Азербайджана отбирает подрядчиков для подготовки генпланов ряда городов
ИВ Агстафинского района направит более 405 тыс. манатов на ремонт дорог
В Минске рассчитывают на подписание визового соглашения с РФ до конца года
Казахстан перейдет на латиницу до 2025 года - Минкультуры
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Банк Республика объявляет выгодную кампанию для держателей карт Visa
Азербайджанская делегация приняла участие в праздновании Сабантуя в Дагестане
Президент Украины посетит Польшу 1 сентября
Путин собирается в октябре в Венгрию - Песков
Токаев осенью посетит Бишкек с госвизитом - премьер Казахстана