Премьер Грузии не исключил создания коалиционного правительства после парламентских выборов в 2020г

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил о возможности создания коалиционного правительства по итогам предстоящих в 2020 году парламентских выборов.

"Новая избирательная система, инициированная нами, увеличивает шансы создания коалиционного правительства", - сказал Бахтадзе во вторник на брифинге.

При этом он отметил, что правящая партия "Грузинская мечта", которую он представляет никогда, не будет сотрудничать с такой "деструктивной" политической силой, как "Единое национальное движение".

"Наша партия никогда не будет сотрудничать с той силой, которая в течение последних лет была ориентирована на деструктивные действия, на то, чтобы как-нибудь поставить Грузию в агрессивную повестку дня, как во внутренней, так и во внешней политике", - сказал Бахтадзе.