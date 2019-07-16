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Регион 16.07.2019 19:31

Премьер Грузии не исключил создания коалиционного правительства после парламентских выборов в 2020г

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил о возможности создания коалиционного правительства по итогам предстоящих в 2020 году парламентских выборов.

"Новая избирательная система, инициированная нами, увеличивает шансы создания коалиционного правительства", - сказал Бахтадзе во вторник на брифинге.

При этом он отметил, что правящая партия "Грузинская мечта", которую он представляет никогда, не будет сотрудничать с такой "деструктивной" политической силой, как "Единое национальное движение".

"Наша партия никогда не будет сотрудничать с той силой, которая в течение последних лет была ориентирована на деструктивные действия, на то, чтобы как-нибудь поставить Грузию в агрессивную повестку дня, как во внутренней, так и во внешней политике", - сказал Бахтадзе.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ГРУЗИЯ, ПРЕМЬЕР, КОАЛИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]