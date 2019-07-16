Кандидат на пост главы Пентагона выступил за дипломатическое решение иранской проблемы

США следует стремиться к дипломатическому решению связанных с Ираном проблем, заявил во вторник кандидат на пост главы Пентагона Марк Эспер.

"Мы не стремимся к войне и хотим решать проблемы по дипломатическим каналам", - сказал он на слушаниях в сенатском комитете по делам вооруженных сил.

Эспер отметил, что дипломатия - всегда наиболее предпочтительный метод решения проблем на мировой арене.