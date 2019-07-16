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Регион 16.07.2019 18:32

Кандидат на пост главы Пентагона выступил за дипломатическое решение иранской проблемы

США следует стремиться к дипломатическому решению связанных с Ираном проблем, заявил во вторник кандидат на пост главы Пентагона Марк Эспер.

"Мы не стремимся к войне и хотим решать проблемы по дипломатическим каналам", - сказал он на слушаниях в сенатском комитете по делам вооруженных сил.

Эспер отметил, что дипломатия - всегда наиболее предпочтительный метод решения проблем на мировой арене.

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Тэги: США, ПЕНТАГОН, ИРАН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]