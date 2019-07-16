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Бизнес и законодательство 16.07.2019 21:26

АЛРОСА подписала соглашение о создании СП в Зимбабве, получает 70% в проектах

"АЛРОСА"и национальная алмазодобывающая компания Зимбабве Zimbabwe Consolidated Diamond Company (ZCDC) подписали соглашение о создании совместного предприятия по разработке алмазных месторождений на территории страны.

Как говорится в сообщении "АЛРОСА", по условиям соглашения она получает контрольный пакет в размере 70% на разработку greenfield-проектов, зимбабвийская сторона - 30%. СП будет заниматься геологоразведкой greenfield-месторождений. Последующие цели сотрудничества - добыча и самостоятельная продажа алмазного сырья на внешних рынках.

"Проекты, которые мы определили для работы в рамках СП, очень разные, часть из них начнет активную деятельность этой осенью. Из уже действующих месторождений для разработки мы предварительно рассматриваем площади, расположенные в регионе Чиманимани", - пояснил замгендиректора "АЛРОСА" Владимир Марченко (его слова приводятся в сообщении).

СП сможет работать не только в пределах тех лицензий, которые уже есть у ZCDC на сегодняшний день, а на всей территории страны. При этом, подчеркивает "АЛРОСА", она "никогда и ни при каких обстоятельствах" не рассматривала и не рассматривает возможности выхода в регион Маранге (крупнейший в Зимбабве конгломерат месторождений, находящийся под санкциями OFAC).

В декабре "АЛРОСА" учредила в Зимбабве дочернюю компанию Alrosa (Zimbabwe) Limited.

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Тэги: ЗИМБАБВЕ, АЛРОСА, СП

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]