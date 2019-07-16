АЛРОСА подписала соглашение о создании СП в Зимбабве, получает 70% в проектах

"АЛРОСА"и национальная алмазодобывающая компания Зимбабве Zimbabwe Consolidated Diamond Company (ZCDC) подписали соглашение о создании совместного предприятия по разработке алмазных месторождений на территории страны.
Как говорится в сообщении "АЛРОСА", по условиям соглашения она получает контрольный пакет в размере 70% на разработку greenfield-проектов, зимбабвийская сторона - 30%. СП будет заниматься геологоразведкой greenfield-месторождений. Последующие цели сотрудничества - добыча и самостоятельная продажа алмазного сырья на внешних рынках.
"Проекты, которые мы определили для работы в рамках СП, очень разные, часть из них начнет активную деятельность этой осенью. Из уже действующих месторождений для разработки мы предварительно рассматриваем площади, расположенные в регионе Чиманимани", - пояснил замгендиректора "АЛРОСА" Владимир Марченко (его слова приводятся в сообщении).
СП сможет работать не только в пределах тех лицензий, которые уже есть у ZCDC на сегодняшний день, а на всей территории страны. При этом, подчеркивает "АЛРОСА", она "никогда и ни при каких обстоятельствах" не рассматривала и не рассматривает возможности выхода в регион Маранге (крупнейший в Зимбабве конгломерат месторождений, находящийся под санкциями OFAC).
В декабре "АЛРОСА" учредила в Зимбабве дочернюю компанию Alrosa (Zimbabwe) Limited.
Комплекс Давид Гареджи на границе с Грузией по всем правовым документам относится к Азербайджану – спецпредставитель президента
Спецпредставитель президента Азербайджана призвал власти Грузии наказать виновных в нападении на азербайджанских пограничников
Урегулирование конфликта в Карабахе даст шанс армянскому народу воспользоваться региональными проектами – глава МИД Азербайджана
"Игра престолов" получила рекордное количество номинаций на премию "Эмми"
ФСРВП направит около 540 тыс. на проектировку жилья для вынужденных переселенцев
Агентство ООН за прошедшие восемь лет зафиксировало снижение смертности от ВИЧ на треть
ИВ Гянджи направит около 317 тыс. манатов на установку отопительных систем в дошкольных учреждениях
Госкомитет по градостроительству и архитектуре Азербайджана отбирает подрядчиков для подготовки генпланов ряда городов
ИВ Агстафинского района направит более 405 тыс. манатов на ремонт дорог
США следят за тем, чтобы РФ и Иран не помешали афганскому урегулированию - кандидат на пост главы Пентагона
Трамп подтвердил, что США не продадут F-35 Турции, получившей из РФ С-400 - СМИ
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Банк Республика объявляет выгодную кампанию для держателей карт Visa
Азербайджанская делегация приняла участие в праздновании Сабантуя в Дагестане
Президент Украины посетит Польшу 1 сентября
Путин собирается в октябре в Венгрию - Песков
Токаев осенью посетит Бишкек с госвизитом - премьер Казахстана