Выборы 2020г в США удастся оградить от иностранного вмешательства - кандидат на пост главы Пентагона

Власти США предпринимают энергичные меры по защите выборов от иностранного вмешательства, и эти усилия приносят плоды, заявил во вторник кандидат на пост главы Пентагона Марк Эспер.

"Мы все более уверены, что выборы 2020 года пройдут без проблем", - сказал он на слушаниях в сенатском комитете по делам вооруженных сил, отвечая на вопрос о том, как Вашингтон противостоит попыткам РФ и других стран повлиять на американские выборы.

Эспер пояснил, что Пентагон участвует в инициативах администрации США по защиты выборов от вмешательства извне. В частности, он напомнил, что Вашингтон решил в этом вопросе "действовать более агрессивно". В итоге промежуточные выборы в США, по его словам, прошли гладко.