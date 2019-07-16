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Дальнее зарубежье 16.07.2019 19:11

Выборы 2020г в США удастся оградить от иностранного вмешательства - кандидат на пост главы Пентагона

Власти США предпринимают энергичные меры по защите выборов от иностранного вмешательства, и эти усилия приносят плоды, заявил во вторник кандидат на пост главы Пентагона Марк Эспер.

"Мы все более уверены, что выборы 2020 года пройдут без проблем", - сказал он на слушаниях в сенатском комитете по делам вооруженных сил, отвечая на вопрос о том, как Вашингтон противостоит попыткам РФ и других стран повлиять на американские выборы.

Эспер пояснил, что Пентагон участвует в инициативах администрации США по защиты выборов от вмешательства извне. В частности, он напомнил, что Вашингтон решил в этом вопросе "действовать более агрессивно". В итоге промежуточные выборы в США, по его словам, прошли гладко.

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Тэги: ПЕНТАГОН, ВЫБОРЫ, РОССИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]