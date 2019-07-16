Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9142 RUR   0.0271 GBR   2.1277 TRY   0.2974

Цена на нефть

    $/bbl WTI 59.58 -0.63 Brent 66.48 -0.24

Погода в Баку

  ночь день

Регион 16.07.2019 18:30

Турция подрывает безопасность НАТО покупкой С-400, считает кандидат на пост главы Пентагона

Стремление Анкары получить российские системы ПВО С-400 подрывает безопасность НАТО и самой Турции, заявил во вторник кандидат в министры обороны США Марк Эспер.

"Турция является давним и важным союзником (США - ИФ), но ее погоня за С-400 подрывает безопасность Анкары и НАТО", - говорится в письменных ответах Эспера на вопросы американских сенаторов.

Эспер подчеркнул, что США неоднократно сообщали, что Турция не получит американские самолеты F-35 в случае приобретения С-400. В то же время, отмечает Эспер, США намерены сохранить тесное военное сотрудничество с Турцией.

Во вторник в комитете по делам вооруженных сил сената США проходят слушания, посвященные утверждению Эспера на должность главы Пентагона.

Американские журналисты отмечают, что комментарий Эспера стал первым развернутым заявлением с стороны США по вопросу С-400 после того, как в Турцию начались поставки этот системы ПВО.

С конца прошлой недели в Турцию прибывают самолеты с компонентами С-400. США активно выступали против покупки Турцией С-400, так как считают, что Россия может использовать эти системы для получения информации о новейших американских истребителях-бомбардировщиках F-35.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, ТУРЦИЯ, С/400, ПОЗИЦИЯ


Похожие новости


Турция после заявлений госдепа по С-400 призывает США не вредить двусторонним отношениям Разногласия Анкары и Вашингтона по проблеме С-400 стали менее острыми - глава МИД Турции Эрдоган назвал "грабежом" исключение Вашингтоном Турции из программы истребителей F-35 Трамп не будет вводить санкции против Турции за покупку С-400 - Эрдоган Турция потребует от США вернуть $1,25 млрд в случае непоставки F-35 - Эрдоган Трамп и Эрдоган обсудят ситуацию вокруг поставок С-400 Турции "на полях" саммита G20 в Осаке - СМИ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]