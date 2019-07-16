Турция подрывает безопасность НАТО покупкой С-400, считает кандидат на пост главы Пентагона

Стремление Анкары получить российские системы ПВО С-400 подрывает безопасность НАТО и самой Турции, заявил во вторник кандидат в министры обороны США Марк Эспер.
"Турция является давним и важным союзником (США - ИФ), но ее погоня за С-400 подрывает безопасность Анкары и НАТО", - говорится в письменных ответах Эспера на вопросы американских сенаторов.
Эспер подчеркнул, что США неоднократно сообщали, что Турция не получит американские самолеты F-35 в случае приобретения С-400. В то же время, отмечает Эспер, США намерены сохранить тесное военное сотрудничество с Турцией.
Во вторник в комитете по делам вооруженных сил сената США проходят слушания, посвященные утверждению Эспера на должность главы Пентагона.
Американские журналисты отмечают, что комментарий Эспера стал первым развернутым заявлением с стороны США по вопросу С-400 после того, как в Турцию начались поставки этот системы ПВО.
С конца прошлой недели в Турцию прибывают самолеты с компонентами С-400. США активно выступали против покупки Турцией С-400, так как считают, что Россия может использовать эти системы для получения информации о новейших американских истребителях-бомбардировщиках F-35.
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