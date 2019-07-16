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Регион 16.07.2019 19:24

В Иране заявляют об отсутствии на данный момент планов обогащения урана свыше 4,5%

Тегеран на данный момент не планирует поднимать уровень обогащения урана выше 4,5%, заявил официальный представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камалванди.

"В рамках следующего этапа Ирана может повысить уровень обогащения урана с 4,5% до 20%, но в настоящее время 4,5%-ный уровень удовлетворяет потребности страны", - сказал журналистам Камалванди, которого цитируют иранские СМИ.

Прим этом он подчеркнул, что на данный момент страна не нуждается в обогащении урана до 20%.

8 мая Иран объявил о решении сократить свои обязательства по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по урегулированию иранской ядерной программы, поскольку не получил равнозначный ответ от европейских участников сделки. Прежде всего, Тегеран настаивает на том, чтобы европейцы обеспечили экспорт иранской нефти в условиях американских санкций.

7 июля замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи сообщил, что Тегеран приступил ко второму этапу сокращения обязательств по СВПД, повысив до 4,5% (то есть сверх допустимого сделкой) уровень обогащения урана в связи с тем, что европейские страны в течение отведенных им 60 дней не выполнили свои обязательства. Тегеран дал европейским странам еще 60 дней на выполнение его экономических требований.

Камалванди сообщил, что у Ирана достаточно топлива на несколько лет для исследовательского реактора в Тегеране.

"Когда запасы топлива закончатся, Иран сможет сам производить топливо, необходимое для работы исследовательского реактора, если другие страны не предоставят его", - отметил он

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Тэги: ИРАН, УРАН, ОБОГАЩЕНИЕ, ПЛАНЫ


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