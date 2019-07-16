В Минске рассчитывают на подписание визового соглашения с РФ до конца года

Минск и Москва должны подписать соглашение о взаимном признании виз до конца текущего года, заявил посол Белоруссии в России Владимир Семашко.
По словам посла, обусловлено это тем, что Белоруссия и Россия уже завершили внутригосударственные процедуры по его согласованию.
"Просто стороны выбирают удобный момент (для подписания документа - ИФ) и с политической, и с другой точки зрения. Это нужно и вам, и нам. Почти на 100% уверен (я высказываю свою позицию), что это будет подписано", - сказал Семашко во вторник в Санкт-Петербурге, его цитирует госагентство БелТА.
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