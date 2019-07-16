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СНГ 16.07.2019 20:20

В Минске рассчитывают на подписание визового соглашения с РФ до конца года

Минск и Москва должны подписать соглашение о взаимном признании виз до конца текущего года, заявил посол Белоруссии в России Владимир Семашко.

По словам посла, обусловлено это тем, что Белоруссия и Россия уже завершили внутригосударственные процедуры по его согласованию.

"Просто стороны выбирают удобный момент (для подписания документа - ИФ) и с политической, и с другой точки зрения. Это нужно и вам, и нам. Почти на 100% уверен (я высказываю свою позицию), что это будет подписано", - сказал Семашко во вторник в Санкт-Петербурге, его цитирует госагентство БелТА.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, РОССИЯ, ВИЗЫ, СОГЛАШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]