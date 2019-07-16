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Внешняя политика 16.07.2019 18:51

Спецпредставитель президента Азербайджана призвал власти Грузии наказать виновных в нападении на азербайджанских пограничников

Спецпредставитель президента Азербайджана по вопросам границ и Каспийского моря – замминистра иностранных дел Халаф Халафов призвал власти Грузии привлечь к ответственности грузинских граждан, напавших на азербайджанский пограничный наряд близ пещерного комплекса Кешикчидаг (Давид Гареджи).

«Полагаю, что этот инцидент не имеет связи с грузинским правительством, но грузинские пограничники несут ответственность своей бездеятельностью и пропуском этих провокаторов и преступных элементов на территорию Азербайджана», - заявил Халафов в интервью азербайджанскому государственному информагентству Азертадж.

Он охарактеризовал инцидент, как нарушение азербайджанской границы, провокацией против территориальной целостности и преступлением против пограничников.

«Естественно, подобные провокации и инциденты наносят удар по дружеским и добрососедским отношениям и стратегическому партнерству между странами. Совершившие это преступление лица должны быть привлечены к ответственности и наказаны в соответствии с законом»,- заявил Халафов.

В соцсетях Азербайджана в понедельник распространились видеокадры, согласно которым 14 июля группа граждан Грузии нападает на азербайджанских пограничников на территории монастырского комплекса «Кешикчидаг» (Давид Гареджи) и оскорбляет их.

В связи инцидентом Представители погранслужб Азербайджана и Грузии провели встречу, в ходе которой совместно изучили инцидент, обсудили меры, которые необходимо предпринять, чтобы пресечь в будущем подобные случаи.

Личный состав ГПС Азербайджана предпринял неотложные меры и обеспечил меры безопасности на территории.

15 июля МИД Азербайджана вызвал посла Грузии в Баку и потребовал противоположную сторону провести соответствующее разбирательство по инциденту и проинформировать азербайджанскую сторону о проделанной работе. Внешнеполитическое ведомство расценило инцидент, как провокацию, направленную на создание противостояния между двумя государствами.

Монастырский комплекс «Кешикчидаг» (Давид Гареджи) находится на территории Азербайджана. Однако, представители грузинской общественности оспаривают принадлежность комплекса Азербайджану и постоянно устраивают различные инциденты на границе двух стран.

Работы по делимитации азербайджано-грузинской государственной границы ведутся с 1996 года. В рамках этого процесса стороны согласовали 314 из 480 км государственной границы.

Ф.Исазаде

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Тэги: ГРУЗИЯ, ГРАНИЦА, ИНЦИДЕНТ


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