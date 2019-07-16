Казахстан перейдет на латиницу до 2025 года - Минкультуры

В министерстве культуры и спорта Казахстана опровергли информацию о продлении срока перехода на латинскую графику на 10 лет.
"Информация о том, что переход на латинскую графику продлится до 2030-2035 года, не соответствует действительности", - заявил председатель комитета языковой политики Минкультуры Галымжан Мельдешов. Его комментарий размещен во вторник на сайте министерства.
В октябре 2017 года первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о поэтапном переводе алфавита казахского языка на латинскую графику до 2025 года. Тогда же был утвержден алфавит казахского языка на латинской графике из 32 букв, а в ноябре 2018 года в Казахстане презентовали первую газету на латинице.
Между тем газета "Известия" во вторник со ссылкой на высокопоставленные источники в дипломатических кругах республики написала, что правительство Казахстана рассматривает возможность продлить смену алфавита еще на 10 лет сверх установленных указом президента сроков - минимум до 2030-2035 года.
В этой связи Мельдешов подчеркнул, что правительством Казахстана утвержден план мероприятий по поэтапному переводу на латиницу до 2025 года.
Данный план состоит из 3-х этапов и в каждом из них четко обозначены действия по поэтапному переводу, отметил он.
В частности, в 2018-2020 гг. - проведение работ по совершенствованию нормативно-правовых актов (НПА), разработка правил правописания на новом алфавите и IТ приложения для текстового перекодировщика на латиницу.
Второй этап, 2021-2023 гг., предусматривает перевод действующих НПА, принятых государственными и местными исполнительными органами на латинскую графику, выдача паспортов, удостоверений и других документов.
Третий этап, 2024-2025 гг., - перевод на латиницу делопроизводства центральных государственных органов и местных исполнительных органов, государственных СМИ, а также организаций образования.
В данное время также разрабатывается проект государственной программы по развитию и функционированию языков на 2020-2025 годы, основной задачей которой является модернизация казахского алфавита на основе латиницы.
"В этой связи вся работа осуществляется согласно утвержденному плану мероприятий", - подчеркнул Мельдешов.
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