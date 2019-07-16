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Дальнее зарубежье 16.07.2019 21:06

США нужно первыми освоить искусственный интеллект, чтобы доминировать в военной сфере - кандидат на пост главы Пентагона

Приоритетом американских военных в том, что касается новых технологий, должна быть работа над искусственным интеллектом, заявил во вторник кандидат на пост главы Пентагона Марк Эспер.

"Я считаю, что искусственный интеллект - это приоритет номер один, потому что, вероятно, изменит боевые действия", - сказал Эспер на слушаниях в сенатском комитете по делам вооруженных сил.

"Тот, кто первым освоит искусственный интеллект, будет много лет доминировать на полях сражений", - считает Эспер.

"Поэтому здесь нам нужно добраться первыми (до разработки этих технологий - ИФ)", - добавил он.

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Тэги: ПЕНТАГОН, ИНТЕЛЛЕКТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]