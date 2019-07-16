Комплекс Давид Гареджи на границе с Грузией по всем правовым документам относится к Азербайджану – спецпредставитель президента

Баку и Тбилиси во второй половине августа могут провести очередное заседание госкомиссии по делимитации азербайджано-грузинской государственной границы, заявил спецпредставитель президента Азербайджана по вопросам границ и Каспийского моря – замминистра иностранных дел Халаф Халафов.

«Мы предложили проведение очередного заседания комиссии во второй половине августа. Заседание предусматривается провести в Грузии», - сказал Халафов в интервью азербайджанскому государственному информагентству Азертадж.

По его словам, причиной длительных пауз в работе комиссий является частая смена партнеров в Грузии.

«Какие-либо религиозно-культурные и другие неправовые факты не могут составлять основу делимитации границ. Территория, охватывающая комплекс пещер Кешикчидаг (Давид Гареджи) по всем существующим правовым документам и фактическому использованию всегда относился к Азербайджану», - заявил Халафов.

Он подчеркнул, что эта территория обозначалась, как территория Азербайджана в топографических дежурных картах, утвержденных в 1963 году Верховным Советом Грузии.

«Поэтому, не может быть и речи о каком-либо споре или претензии по данному участку. Наряду с этим, этот участок, как и остальные несогласованные участки, должен быть согласован в рамках делимитации и утвержден в соглашении по государственной границе, которую подпишут стороны», - подчеркнул Халафов.

В соцсетях Азербайджана в понедельник распространились видеокадры, согласно которым 14 июля группа граждан Грузии напала на азербайджанских пограничников на территории монастырского комплекса «Кешикчидаг» (Давид Гареджи) и оскорбила их.

В связи инцидентом представители погранслужб Азербайджана и Грузии провели встречу, в ходе которой совместно изучили инцидент, обсудили меры, которые необходимо предпринять, чтобы пресечь в будущем подобные случаи.

Личный состав ГПС Азербайджана предпринял неотложные меры и обеспечил меры безопасности на территории.

15 июля МИД Азербайджана вызвал посла Грузии в Баку и потребовал противоположную сторону провести соответствующее разбирательство по инциденту и проинформировать азербайджанскую сторону о проделанной работе. Внешнеполитическое ведомство расценило инцидент, как провокацию, направленную на создание противостояния между двумя государствами.

Монастырский комплекс «Кешикчидаг» (Давид Гареджи) находится на территории Азербайджана. Однако, представители грузинской общественности оспаривают принадлежность комплекса Азербайджану и постоянно устраивают различные инциденты на границе двух стран.

Работы по делимитации азербайджано-грузинской государственной границы ведутся с 1996 года. В рамках этого процесса стороны согласовали 314 из 480 км государственной границы.

Ф.Исазаде