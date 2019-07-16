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Дальнее зарубежье 16.07.2019 19:44

Россия, Китай и Куба помогают Мадуро оставаться у власти - Эспер

Венесуэльцы не хотят видеть Николаса Мадуро у власти, однако ему удается оставаться на посту президента Венесуэлы благодаря поддержке РФ, Китая и Кубы, заявил во вторник кандидат на пост главы Пентагона Марк Эспер.

"Незаконный режим Мадуро зависит от финансовой и военной поддержки таких стран как Россия, Куба и Китай", - отмечается в письменных ответах Эспера на вопросы членов сенатского комитета по делам вооруженных сил.

По его мнению, "Россия предоставляет поддержку, которая касается технологий, она также помогает в подготовке военных". "В то же время, Куба предоставляет напрямую (Венесуэле - ИФ) разведданные и помощь в решении вопросов безопасности... Китай предоставляет финансовую поддержку, а также - помощь в сфере телекоммуникациях", - подчеркивает Эспер.

"В общем, все эти внешние факторы позволяют режиму Мадуро оставаться у власти против воли народа Венесуэлы", - убежден кандидат на пост главы Пентагона.

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Тэги: США, ВЕНЕСУЭЛА, РОССИЯ, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]