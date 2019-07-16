Россия и Китай представляют наибольшую угрозу для США в космосе - кандидат на пост главы Пентагона

Россия и Китай представляют значительную угрозу интересам США в космической сфере, заявил во вторник кандидат на пост главы Пентагона Марк Эспер.

"Китай и Россия представляют наиболее серьезную угрозу для интересов США в космической сфере", - говорится в письменных ответах Эспера на вопросы сенаторов США.

При этом кандидат отметил, что действия Северной Кореи и Ирана также вызывают обеспокоенность.

"В военной доктрине КНДР не говорится о наличии военных возможностей в космосе, а цели (КНДР в космосе - ИФ) неясны. Однако Северная Корея, стремясь усилить как гражданские, так и военные возможности, будет пользоваться рядом ресурсов, связанных с космосом - таких как получение развединформации, использование систем связи, навигации", - отмечает кандидат на пост главы Пентагона.

Он добавил, что "КНДР будет стремиться в случае конфликта воспрепятствовать использованию противником возможностей в космосе". Он указал, что Пхеньян уже продемонстрировал, что обладает некоторым потенциалом для того, чтобы глушить сигналы GPS и сигналы со спутников.

Говоря об Иране, Эспер сказал, что Тегеран открыто реализует свою космическую программу как в военных, так и гражданских целях.

"Иран осознает важность того, чтобы располагать космическим потенциалом. И Иран будет пытаться мешать тому, чтобы противники использовали космическое пространство в случае конфликта", - добавил он.

Во вторник в комитете по делам вооруженных сил сената США состоялись слушания, посвященные утверждению Эспера на должность главы Пентагона.