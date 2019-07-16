В Киеве обещают отреагировать на участие главы МИД Венгрии в публичных мероприятиях украинского кандидата в депутаты в Закарпатье

Министерство иностранных дел Украины обратится в компетентные органы страны с просьбой дать правовую оценку участию министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто в ряде публичных мероприятий в Закарпатской области по приглашению кандидата в народные депутаты Василия Брензовича.
"Игнорируя соответствующие рекомендации МИД Украины, министр внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто 16 июля 2019 года посетил г.Берегово Закарпатской области Украины, где принял участие в ряде публичных мероприятий. В официальной ноте посольства Венгрии в Украине отмечено, что этот визит Сийярто совершил по приглашению народного депутата Украины Брензовича, который является кандидатом в народные депутаты на внеочередных выборах в Верховную Раду Украины", - сказано в комментарии МИД Украины, распространенном пресс-службой во вторник.
Во внешнеполитическом ведомстве подчеркивают, что п.1 ч.1 ст.74 закона Украины "О выборах народных депутатов Украины" предусмотрено, что участие в предвыборной агитации запрещается иностранцам и лицам без гражданства, в том числе в публичных мероприятиях, проводимых в поддержку или при поддержке партии - субъекта избирательного процесса или кандидата в депутаты.
"В свою очередь, ст.41 Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года предусматривает, что все лица, которые пользуются дипломатическими привилегиями и иммунитетами, обязаны уважать законы и постановления государства пребывания. Они также обязаны не вмешиваться во внутренние дела этого государства. МИД обратится в компетентные органы Украины с просьбой дать правовую оценку данной ситуации", - сообщили в МИД.
В свою очередь врио министра иностранных дел Украины Егор Божок на своей странице в твиттере написал: "Текущие трудности в украинско-венгерских отношениях проистекают не от Украины или Венгрии. Речь идет о венгерском ирредентизме, который ослепил премьер-министра Орбана и его правительство. И это проблема не только для Киева, но и для нескольких столиц ЕС".
Накануне, 15 июля, МИД Украины выразил обеспокоенность недавней встречей премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с главой Общества венгерской культуры Закарпатья, народным депутатом Украины из фракции "Блок Петра Порошенко" Василием Брензовичем в Будапеште, рядом визитов в Закарпатскую область официальных лиц Венгрии и публичных заявлений агитационного характера со стороны венгерских чиновников в поддержку этого и других кандидатов на выборах в Верховную Раду 21 июля.
Внеочередные выборы в парламент Украины назначены на 21 июля.
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