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СНГ 16.07.2019 23:10

США следят за тем, чтобы РФ и Иран не помешали афганскому урегулированию - кандидат на пост главы Пентагона

США предпринимают меры, нацеленные на то, чтобы Россия и Иран не навредили мирному процессу в Афганистане, заявил во вторник кандидат в министры обороны США Марк Эспер.

"Власти США выбирают региональный подход к конфликту (в Афганистане - ИФ), отмечая важность обеспечения поддержки со стороны соседей, таких как Пакистан, и сдерживая других действующих регионе игроков, таких как Россия и Иран, от того, чтобы они нанесли вред мирному процессу", - заявил Эспер в письменных ответах на вопросы сенаторов США.

Также Эспер заявил, что американские силы в Сирии "в некоторой мере противостоят российскому влиянию на Ближнем Востоке, и в частности, в Сирии".

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, АФГАНИСТАН, РОССИЯ, ИРАН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]