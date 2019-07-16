США следят за тем, чтобы РФ и Иран не помешали афганскому урегулированию - кандидат на пост главы Пентагона

США предпринимают меры, нацеленные на то, чтобы Россия и Иран не навредили мирному процессу в Афганистане, заявил во вторник кандидат в министры обороны США Марк Эспер.
"Власти США выбирают региональный подход к конфликту (в Афганистане - ИФ), отмечая важность обеспечения поддержки со стороны соседей, таких как Пакистан, и сдерживая других действующих регионе игроков, таких как Россия и Иран, от того, чтобы они нанесли вред мирному процессу", - заявил Эспер в письменных ответах на вопросы сенаторов США.
Также Эспер заявил, что американские силы в Сирии "в некоторой мере противостоят российскому влиянию на Ближнем Востоке, и в частности, в Сирии".
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