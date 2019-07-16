Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9066 RUR   0.027 GBR   2.1114 TRY   0.2976

Цена на нефть

    $/bbl WTI 57.62 -1.96 Brent 64.35 -2.13

Погода в Баку

  ночь день

Это интересно 16.07.2019 23:35

"Игра престолов" получила рекордное количество номинаций на премию "Эмми"

Номинантов американской телевизионной премии "Эмми" объявили в Лос-Анджелесе, рекордное число номинаций получил сериал "Игра престолов", который поборется за награду сразу в 32 номинациях.

За награду в номинации "Лучший драматический сериал" будут соревноваться "Игра престолов", "Лучше звоните Солу", "Телохранитель", "Убивая Еву", "Озарк", "Поза", "Наследники" и "Это мы".

В номинации "Лучший мини-сериал" представлены "Чернобыль", "Побег из тюрьмы Даннемора", "Фосси/Вердон", "Острые предметы" и "Когда они нас увидят".

"Лучшим телефильмом" в этом году может стать "Брекзит", "Черное зеркало: Брандашмыг", "Король Лир", "Дэдвуд" или "Мой ужин с Эрве".

Сериал "Игра Престолов" получил 32 номинации, побив рекорд по абсолютному числу номинаций, установленный 25 лет назад. Предыдущий рекорд принадлежал сериалу "Полиция Нью-Йорка", у которого было 27 номинаций. Всего за восемь сезонов сериал получил в общей сложности 161 номинацию.

За "Игрой престолов" последовали сериалы "Чудесная миссис Мейзел" (20 номинаций), "Чернобыль" (19 номинаций), "Субботняя ночь в прямом эфире" (18 номинаций), Барри (17 номинаций) и "Когда они видят нас" (16 номинаций).

Лидерами по общему количеству номинаций среди стриминговых сервисов стали HBO (137), Netflix (117) и NBC (58).

"Эмми" - американская телевизионная премия, которая считается телевизионным эквивалентом "Оскара" (для кино), премии "Грэмми" (для музыки) и премии "Тони" (для театра). Премия вручается основанной в 1946 году Академией телевизионных искусств и наук.

Золотая статуэтка "Эмми", исполненная в виде крылатой женщины с символическим атомом в руках, олицетворяет единство науки и искусства. Награда вручается в десятках номинаций, в том числе за лучший драматический и комедийный сериалы, лучшим актерам и актрисам в сериалах в этих жанрах, за лучшие программы и развлекательные шоу, отмечаются музыкальное и звуковое оформление, прически, грим, редактирование, свет.

71-ая церемония вручения награды "Эмми" состоится в Лос-Анджелесе 22 сентября.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, ТЕЛЕПРЕМИЯ, , НОМИНАНТЫ

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]