"Игра престолов" получила рекордное количество номинаций на премию "Эмми"

Номинантов американской телевизионной премии "Эмми" объявили в Лос-Анджелесе, рекордное число номинаций получил сериал "Игра престолов", который поборется за награду сразу в 32 номинациях.
За награду в номинации "Лучший драматический сериал" будут соревноваться "Игра престолов", "Лучше звоните Солу", "Телохранитель", "Убивая Еву", "Озарк", "Поза", "Наследники" и "Это мы".
В номинации "Лучший мини-сериал" представлены "Чернобыль", "Побег из тюрьмы Даннемора", "Фосси/Вердон", "Острые предметы" и "Когда они нас увидят".
"Лучшим телефильмом" в этом году может стать "Брекзит", "Черное зеркало: Брандашмыг", "Король Лир", "Дэдвуд" или "Мой ужин с Эрве".
Сериал "Игра Престолов" получил 32 номинации, побив рекорд по абсолютному числу номинаций, установленный 25 лет назад. Предыдущий рекорд принадлежал сериалу "Полиция Нью-Йорка", у которого было 27 номинаций. Всего за восемь сезонов сериал получил в общей сложности 161 номинацию.
За "Игрой престолов" последовали сериалы "Чудесная миссис Мейзел" (20 номинаций), "Чернобыль" (19 номинаций), "Субботняя ночь в прямом эфире" (18 номинаций), Барри (17 номинаций) и "Когда они видят нас" (16 номинаций).
Лидерами по общему количеству номинаций среди стриминговых сервисов стали HBO (137), Netflix (117) и NBC (58).
"Эмми" - американская телевизионная премия, которая считается телевизионным эквивалентом "Оскара" (для кино), премии "Грэмми" (для музыки) и премии "Тони" (для театра). Премия вручается основанной в 1946 году Академией телевизионных искусств и наук.
Золотая статуэтка "Эмми", исполненная в виде крылатой женщины с символическим атомом в руках, олицетворяет единство науки и искусства. Награда вручается в десятках номинаций, в том числе за лучший драматический и комедийный сериалы, лучшим актерам и актрисам в сериалах в этих жанрах, за лучшие программы и развлекательные шоу, отмечаются музыкальное и звуковое оформление, прически, грим, редактирование, свет.
71-ая церемония вручения награды "Эмми" состоится в Лос-Анджелесе 22 сентября.
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