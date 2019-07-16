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Регион 16.07.2019 22:57

США не стремятся к смене режима в Иране - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что Вашингтон не стремится к смене режима в Исламской Республике, пишет The Hill.

"Мы не стремимся к смене режима (в Иране - ИФ). Мы совсем к этому не стремимся", - заявил он журналистам в Вашингтоне.

"Мы хотим, чтобы их не было в Йемене", - добавил президент США,

По словам Трампа, Тегеран ни в коем случае не должен получить ядерное оружие. "Они не могут иметь в распоряжении ядерное оружие", - сказал он.

Со своей стороны, госсекретарь США Майк Помпео добавил, что "иранцы сказали, что они готовы обсуждать свою программу (развития - ИФ) баллистических ракет".

"Они бы хотели переговоров, и посмотрим, как все сложится", - подытожил президент США.

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Тэги: ИРАН, ТРАМП, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]