Трамп подтвердил, что США не продадут F-35 Турции, получившей из РФ С-400 - СМИ

Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что не продаст Турции истребители-бомбардировщики F-35, так как эта страна не отказалась от покупки у России зенитных ракетных систем С-400, передают американские СМИ.

"И теперь мы говорим Турции...мы не будем продавать вам самолеты F-35", - сказал Трамп на встрече с кабинетом министров.

"Это очень сложная ситуация, в которую они попали. И мы в США попали в очень сложную ситуацию (...) Мы посмотрим, что будет дальше, но это на самом деле несправедливо (по отношению к Турции - ИФ)", - сказал Трамп.

Трамп, отмечает агентство Bloomberg, обвинил своего предшественника Барака Обаму в том, что Турция решила купить С-400 у России.

Вашингтон ранее неоднократно грозил Анкаре санкциями, в том числе исключением из программы создания F-35, из-за поставок Турции российских ЗРС С-400. В США считают, что Россия может использовать эти системы для получения информации о новейших американских истребителях-бомбардировщиках F-35.