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Регион 16.07.2019 23:03

Трамп подтвердил, что США не продадут F-35 Турции, получившей из РФ С-400 - СМИ

Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что не продаст Турции истребители-бомбардировщики F-35, так как эта страна не отказалась от покупки у России зенитных ракетных систем С-400, передают американские СМИ.

"И теперь мы говорим Турции...мы не будем продавать вам самолеты F-35", - сказал Трамп на встрече с кабинетом министров.

"Это очень сложная ситуация, в которую они попали. И мы в США попали в очень сложную ситуацию (...) Мы посмотрим, что будет дальше, но это на самом деле несправедливо (по отношению к Турции - ИФ)", - сказал Трамп.

Трамп, отмечает агентство Bloomberg, обвинил своего предшественника Барака Обаму в том, что Турция решила купить С-400 у России.

Вашингтон ранее неоднократно грозил Анкаре санкциями, в том числе исключением из программы создания F-35, из-за поставок Турции российских ЗРС С-400. В США считают, что Россия может использовать эти системы для получения информации о новейших американских истребителях-бомбардировщиках F-35.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, ТУРЦИЯ, САМОЛЕТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]