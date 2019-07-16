Трамп подтвердил, что США не продадут F-35 Турции, получившей из РФ С-400 - СМИ

Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что не продаст Турции истребители-бомбардировщики F-35, так как эта страна не отказалась от покупки у России зенитных ракетных систем С-400, передают американские СМИ.
"И теперь мы говорим Турции...мы не будем продавать вам самолеты F-35", - сказал Трамп на встрече с кабинетом министров.
"Это очень сложная ситуация, в которую они попали. И мы в США попали в очень сложную ситуацию (...) Мы посмотрим, что будет дальше, но это на самом деле несправедливо (по отношению к Турции - ИФ)", - сказал Трамп.
Трамп, отмечает агентство Bloomberg, обвинил своего предшественника Барака Обаму в том, что Турция решила купить С-400 у России.
Вашингтон ранее неоднократно грозил Анкаре санкциями, в том числе исключением из программы создания F-35, из-за поставок Турции российских ЗРС С-400. В США считают, что Россия может использовать эти системы для получения информации о новейших американских истребителях-бомбардировщиках F-35.
Комплекс Давид Гареджи на границе с Грузией по всем правовым документам относится к Азербайджану – спецпредставитель президента
Спецпредставитель президента Азербайджана призвал власти Грузии наказать виновных в нападении на азербайджанских пограничников
Урегулирование конфликта в Карабахе даст шанс армянскому народу воспользоваться региональными проектами – глава МИД Азербайджана
Азербайджан может начать импорт пшеницы из Саратовской области РФ – ТПП
Начало поставок нефти на Антипинский НПЗ планируется 18 июля - Транснефть
Саратовские бизнесмены в августе посетят Азербайджан для налаживания деловых контактов
Грузинский премьер обещает помощь владельцам гостиниц, потерявших туристов из РФ
"Игра престолов" получила рекордное количество номинаций на премию "Эмми"
ФСРВП направит около 540 тыс. на проектировку жилья для вынужденных переселенцев
ИВ Гянджи направит около 317 тыс. манатов на установку отопительных систем в дошкольных учреждениях
Госкомитет по градостроительству и архитектуре Азербайджана отбирает подрядчиков для подготовки генпланов ряда городов
ИВ Агстафинского района направит более 405 тыс. манатов на ремонт дорог
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
В РИКЦ в Баку открылась фотовыставка, посвященная 110-летию Андрея Громыко
Банк Республика объявляет выгодную кампанию для держателей карт Visa
Президент Украины посетит Польшу 1 сентября
Путин собирается в октябре в Венгрию - Песков
Токаев осенью посетит Бишкек с госвизитом - премьер Казахстана