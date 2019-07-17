Россия готова к работе по выстраиванию отношений с США, но их улучшения вряд ли стоит ждать в ближайшем будущем - Лавров

В Москве сомневаются, что в ближайшее время можно ждать улучшения отношений между Россией и США, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"В ближайшем будущем - вряд ли. Разобрать образовавшиеся не по нашей вине завалы в отношениях будет непросто. Ведь выстраивание двусторонних связей - процесс обоюдный. Это всегда движение навстречу друг другу", - сказал министр в интервью газете "Аргументы и факты", отвечая на соответствующий вопрос.

При этом Лавров подчеркнул, что Россия "к такой работе готова".

"Исходим из того, что на России и США лежит особая ответственность. Мы - крупнейшие ядерные державы, государства-основатели ООН и постоянные члены ее Совета Безопасности. Сотрудничество между нами - ключевой элемент обеспечения стабильности и предсказуемости в мировых делах. Но не все зависит от нас: для танго, как говорят, нужны двое", - сказал Лавров.

По его словам, "многие американские политики пытаются перещеголять друг друга в нагнетании антироссийских фобий и используют этот фактор во внутриполитической борьбе". В Москве исходят из того, что эта борьба "будет только обостряться по мере приближения президентских выборов 2020 года".

"Тем не менее, опускать руки не намерены. Будем продолжать поиск точек соприкосновения с американцами, несмотря на трудности", - подчеркнул Лавров.

"Важно, что президенты России и США разделяют понимание необходимости вывести отношения из тупика. На июньской встрече в Осаке лидеры высказались за расширение экономического сотрудничества, совместное урегулирование региональных кризисов, возобновление диалога по стратегической стабильности, дали положительную оценку диалогу по вопросам борьбы с терроризмом. В.В.Путин пригласил Д.Трампа в Москву на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне", - отметил министр.

Он добавил, что с учетом "непоследовательного" и порой "непредсказуемого" поведения Вашингтона, "прогнозировать что-либо в отношениях с США - дело неблагодарное".

"Но повторю: со своей стороны мы готовы терпеливо работать над их выправлением. Разумеется, при условии обязательного соблюдения российских интересов, на основе равноправия и взаимного уважения", - сказал Лавров.