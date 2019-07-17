Власти США изучают варианты санкций в отношении Турции за покупку российских С-400

США изучают варианты возможных мер, которые могут быть приняты в соответствии с законом "О противодействии врагам Америки посредством санкций" (CAATSA) в отношении Турции за приобретение российских зенитных ракетных систем С-400, сообщила представитель госдепартамента Морган Ортагус.

"Госсекретарь и президент изучают все варианты, которые есть в законодательстве CAATSA. Я думаю, что с этой трибуны было достаточно ясно заявлено ранее, какими могут быть последствия, и я думаю, что вы видели эти последствия сегодня, когда президент заявил о неспособности Турции сейчас иметь F-35", - сказала Ортагус во время брифинга.

Она добавила, что когда Майк Помпео и Дональд Трамп примут решение о санкциях в отношении Турции, госдепартамент проинформирует об этом общественность.

Ранее во вторник президент США заявил, что не продаст Турции истребители-бомбардировщики F-35, так как эта страна не отказалась от покупки у России зенитных ракетных систем С-400.

"И теперь мы говорим Турции...мы не будем продавать вам самолеты F-35", - сказал Трамп на встрече с кабинетом министров.

Вашингтон ранее неоднократно грозил Анкаре санкциями, в том числе исключением из программы создания F-35, из-за поставок Турции российских ЗРС С-400. В США считают, что Россия может использовать эти системы для получения информации о новейших американских истребителях-бомбардировщиках F-35.