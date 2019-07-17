Манат укрепился к евро и рублю, стабилен к доллару

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 17 июля сохранил 1,7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Официальный курс маната по отношению к евро на 17 июля ЦБА определил 1,9066 манат/1EUR (16 июля - 1,9142 манат/1EUR).

Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 17 июля установил 0,027 манат/1RUB (16 июля - 0,0271 манат/1RUB).

А. Мамедов