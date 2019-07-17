Brent подорожала до $64,47 за баррель после резкого падения рынка накануне, WTI в слабом минусе

Brent дорожает в среду, WTI колеблется между ростом и снижением после падения цен более чем на 3% по итогам предыдущей сессии в связи с заявлениями Вашингтона в отношении Китая и Ирана.
Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:10 составляет $64,47 за баррель, что на $0,12 (0,19%) выше уровня закрытия предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник цена этих контрактов составила $64,35 за баррель, опустившись на $2,13 (3,2%).
Фьючерс на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на $0,03 (0,05%) - до $57,59 за баррель. По итогам предыдущей сессии контракт снизился в цене на $1,96 (3,29%), до $57,62 за баррель.
Президент США Дональд Трамп заявил в ходе брифинга в Белом доме во вторник, что Вашингтону и Пекину "предстоит пройти длинный путь" в торговых переговорах. Он также отметил, что мог бы ввести пошлины на товары китайского экспорта стоимостью еще $325 млрд, если бы захотел.
Слова Трампа вернули на повестку дня вопрос торговой войны между двумя странами, а также опасения ослабления спроса на нефть.
"Баланс спроса и предложения на рынке неблагоприятен для цен на нефть, с учетом напряженности в отношениях Вашингтона и Пекина", - отмечает старший экономист Mitsubishi UFJ Research & Consulting в Токио Томомиси Акута. "При отсутствии сигналов конкретного прогресса в торговых переговорах заявления Трампа усиливают негативный настрой трейдеров", - цитирует эксперта агентство Bloomberg.
Тем временем, Иран, по словам госсекретаря США Майка Помпео, дал понять, что может быть готов к обсуждению "программы развития баллистических ракет" при определенных условиях.
Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил в интервью NBC News, что "дверь широко открыта" для переговоров, если Трамп снимет санкции, введенные Вашингтоном в отношении Ирана в 2017 году.
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