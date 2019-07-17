Минсельхоз Азербайджана прогнозирует снижение цен на овощи и фрукты

Министерство сельского хозяйства Азербайджана прогнозирует снижение цен на овощи и фрукты в ближайшее время.
"Высокие цены на овощи и фрукты объясняются тем, что плохие погодные условия отрицательно влияют на сбор урожая на открытых участках. До недавнего времени продукция, выводимая на рынок, являлась парниковой. Дожди и неблагоприятные погодные условия в западных и северных районах страны осложняют сбор урожая, что приводит к нехватке и повышению цен", - сказал агентству "Интерфакс-Азербайджан" заведующий отделом информационного обеспечения и связей с общественностью министерства сельского хозяйства Вугар Гусейнов.
По словам Гусейнова, улучшение погодных условий и уменьшение осадков позволит начать массовый сбор урожая.
"После того, как начнется массовый сбор, поставка продукции на рынки с открытых участков вырастет, поэтому, в скором времени ожидается существенное снижение цен. Подобное наблюдалось и прошлые годы. К примеру, в 2017 году, опять из-за погодных условий, помидоры созрели позже, но после нормализации погоды объем предложения сразу вырос, и цены заметно снизились", - отметил Гусейнов.
А. Мамедов
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