Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9066 RUR   0.027 GBR   2.1114 TRY   0.2976

Цена на нефть

    $/bbl WTI 57.62 -1.96 Brent 64.35 -2.13

Погода в Баку

  ночь день

АПК 17.07.2019 09:35

Минсельхоз Азербайджана прогнозирует снижение цен на овощи и фрукты

Министерство сельского хозяйства Азербайджана прогнозирует снижение цен на овощи и фрукты в ближайшее время.

"Высокие цены на овощи и фрукты объясняются тем, что плохие погодные условия отрицательно влияют на сбор урожая на открытых участках. До недавнего времени продукция, выводимая на рынок, являлась парниковой. Дожди и неблагоприятные погодные условия в западных и северных районах страны осложняют сбор урожая, что приводит к нехватке и повышению цен", - сказал агентству "Интерфакс-Азербайджан" заведующий отделом информационного обеспечения и связей с общественностью министерства сельского хозяйства Вугар Гусейнов.

По словам Гусейнова, улучшение погодных условий и уменьшение осадков позволит начать массовый сбор урожая.

"После того, как начнется массовый сбор, поставка продукции на рынки с открытых участков вырастет, поэтому, в скором времени ожидается существенное снижение цен. Подобное наблюдалось и прошлые годы. К примеру, в 2017 году, опять из-за погодных условий, помидоры созрели позже, но после нормализации погоды объем предложения сразу вырос, и цены заметно снизились", - отметил Гусейнов.

А. Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МИНСЕЛЬХОЗ, ОВОЩИ, ЦЕНЫ

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]