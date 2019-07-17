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Макроэкономика 17.07.2019 09:45

Пауэлл вновь подтвердил готовность ФРС действовать в поддержку экономического роста

Федеральная резервная система (ФРС) "внимательно отслеживает" понижательные риски для экономики США и "примет соответствующие меры для поддержки роста", вновь заявил председатель ФРС Джером Пауэлл.

"Неопределенность в отношении экономического прогноза усилилась, особенно в плане ситуации в торговой сфере и глобального роста", - отметил Пауэлл, принимающий участие в мероприятии Банка Франции по случаю 75-летней годовщины Бреттон-Вудской конференции.

Аналогичные заявления Пауэлл сделал на прошлой неделе в ходе выступления в комитете по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США и в банковском комитете Сената.

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Тэги: США, ФРС, ПАУЭЛЛ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]