Пауэлл вновь подтвердил готовность ФРС действовать в поддержку экономического роста

Федеральная резервная система (ФРС) "внимательно отслеживает" понижательные риски для экономики США и "примет соответствующие меры для поддержки роста", вновь заявил председатель ФРС Джером Пауэлл.

"Неопределенность в отношении экономического прогноза усилилась, особенно в плане ситуации в торговой сфере и глобального роста", - отметил Пауэлл, принимающий участие в мероприятии Банка Франции по случаю 75-летней годовщины Бреттон-Вудской конференции.

Аналогичные заявления Пауэлл сделал на прошлой неделе в ходе выступления в комитете по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США и в банковском комитете Сената.