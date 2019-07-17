Госбюджет Азербайджана в I полугодии исполнен с дефицитом в 1,4% ВВП

Дефицит госбюджета Азербайджана за первое полугодие 2019 года составил 545,5 млн манатов или 1,4% ВВП за отчетный период, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.

Согласно оперативным данным Минфина за январь-июнь текущего года доходы госбюджета составили 10 млрд 405,5 млн манатов (рост по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года на 5,5%), расходы – 10 млрд 951 млн манатов (рост на 15%).

Номинальный объем ВВП Азербайджана за первое полугодие составил 37 млрд 825,2 млн манатов.

Прогноз по доходам госбюджета на 2019 год составляет 23 млрд 168 млн манатов, расходам - 25 млрд 190 млн манатов. Дефицит госбюджета на 2019 год прогнозируется 2 млрд 22 млн манатов или 2,5% ВВП.

А. Мамедов