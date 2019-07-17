Госбюджет Азербайджана в I полугодии исполнен с дефицитом в 1,4% ВВП

Дефицит госбюджета Азербайджана за первое полугодие 2019 года составил 545,5 млн манатов или 1,4% ВВП за отчетный период, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.
Согласно оперативным данным Минфина за январь-июнь текущего года доходы госбюджета составили 10 млрд 405,5 млн манатов (рост по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года на 5,5%), расходы – 10 млрд 951 млн манатов (рост на 15%).
Номинальный объем ВВП Азербайджана за первое полугодие составил 37 млрд 825,2 млн манатов.
Прогноз по доходам госбюджета на 2019 год составляет 23 млрд 168 млн манатов, расходам - 25 млрд 190 млн манатов. Дефицит госбюджета на 2019 год прогнозируется 2 млрд 22 млн манатов или 2,5% ВВП.
А. Мамедов
Комплекс Давид Гареджи на границе с Грузией по всем правовым документам относится к Азербайджану – спецпредставитель президента
Спецпредставитель президента Азербайджана призвал власти Грузии наказать виновных в нападении на азербайджанских пограничников
Урегулирование конфликта в Карабахе даст шанс армянскому народу воспользоваться региональными проектами – глава МИД Азербайджана
Грузинский премьер обещает помощь владельцам гостиниц, потерявших туристов из РФ
"Игра престолов" получила рекордное количество номинаций на премию "Эмми"
ФСРВП направит около 540 тыс. на проектировку жилья для вынужденных переселенцев
ИВ Гянджи направит около 317 тыс. манатов на установку отопительных систем в дошкольных учреждениях
Госкомитет по градостроительству и архитектуре Азербайджана отбирает подрядчиков для подготовки генпланов ряда городов
ИВ Агстафинского района направит более 405 тыс. манатов на ремонт дорог
Лидеры 35 стран подтвердили участие в саммите Россия-Африка - замглавы МИД РФ
США пытаются добиться от Индии разрыва контракта на поставку С-400 - Борисов
РФ и Турция могут обсудить поставки боевых самолетов - вице-премьер Борисов
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
В РИКЦ в Баку открылась фотовыставка, посвященная 110-летию Андрея Громыко
Банк Республика объявляет выгодную кампанию для держателей карт Visa
Президент Украины посетит Польшу 1 сентября
Путин собирается в октябре в Венгрию - Песков
Токаев осенью посетит Бишкек с госвизитом - премьер Казахстана