Иран сообщил о поломках у пропавшего танкера из ОАЭ

Силы Ирана отбуксировали в свои территориальные воды танкер Riah из ОАЭ, который несколько дней назад перестал передавать данные о местоположении, заявил иранскому агентству ISNA представитель иранского МИДа Сейед Аббас Мусави.

По его словам, у танкера возникли технические неполадки. В соответствии с международным законодательством, Иран пришел на помощь и доставил судно в свои воды, добавил Мусави.

Также представитель ведомства заверил, что Иран окажет необходимую помощь в ремонте танкера. Подробности об этом инциденте Тегеран обещает сообщить позднее.

Шедший под флагом Панамы танкер Riah, имеющий пунктом приписки ОАЭ, несколько дней назад во время прохода через Ормузский пролив отклонился от курса в сторону Ирана, а затем перестал передавать данные о местоположении.

В мае МИД ОАЭ сообщал о "вредительских актах" против четырех танкеров вблизи территориальных вод страны. Одно из пострадавших от нападений судов принадлежит ОАЭ, еще одно - Норвегии. Два других танкера принадлежат Саудовской Аравии.

В июне в Оманском заливе вблизи Ормузского пролива было совершено нападение еще на два танкера, принадлежавших японской и норвежской компаниям. Впоследствии оба судна благополучно прибыли к берегам ОАЭ.

Ряд стран возлагает ответственность за инциденты с танкерами на Иран, однако в Тегеране отвергают эти обвинения.