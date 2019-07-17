Бывший президент Эквадора заявил, что Ассанж пытался влиять на американские выборы 2016 года

Рафаэль Коррера - отставной президент Эквадора - считает, что во время нахождения в эквадорском посольстве в Лондоне основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж вмешивался в процесс президентских выборов в США 2016 года, сообщил телеканал CNN.

"Мы замечали, что он вмешивается в выборы, и мы этого не допускаем, потому что у нас есть принципы, очень четкие ценности, так как мы бы не хотели, чтобы кто-то вмешивался и в наши выборы. Мы не намерены позволять, чтобы такое случалось в чужой, но дружественной стране, как США", - сказал он.

Коррера в интервью телеканалу заявил: "Оправданием для WikiLeaks было то, что они предоставляли правдивую информацию. Конечно, она касалась только Хиллари Клинтон. Но не Трампа. Значит, они говорили не всю правду. А не говорить всей правды называется манипуляцией. И этого нельзя допускать".

Одновременно экс-президент открестился от контактов с Ассанжем.

"Знаете сколько раз я говорил с Ассанжем? Никогда. Я его не знаю. Только однажды он брал у меня интервью по скайпу, работая на Russia Today", - сказал он.

Накануне телеканал уже сообщал, что Ассанж из посольства Эквадора, где в 2012 году, благодаря Коррере, бывшим тогда президентом, получил политическое убежище, руководил пропагандистской деятельностью, направленной на дискредитацию, в частности, кандидата в президенты Хиллари Клинтон.

CNN, основываясь на полученных данных наблюдения за Ассанжем, утверждал, что тот неоднократно встречался с российскими представителями и "международными хакерами", от которых получал информацию, которая затем публиковалась по каналам WikiLeaks.