Президент США Дональд Трамп в своем твиттере отметил единство республиканцев, голосовавших против резолюции, осуждающей его комментарии в адрес четырех женщин Конгресса.

"Так здорово видеть, насколько единой была Республиканская партия на сегодняшнем голосовании по поводу заявлений, которые я сделал о четырех конгрессменах-демократах. (...) Республиканцы проголосовали 187 против 4", - написал Трамп в своем твиттере.

Он также отметил, что в это голосование впервые с 1984 года спикер Палаты представителей нарушил правила, запрещающие напрямую атаковать президента страны.

Резолюция, осуждающая комментарии Трампа в твиттере, которые многие демократы посчитали расистскими, была принята большинством голосов. 240 законодателей поддержали документ, 187 выступили "против". Основная часть проголосовавших "за" - демократы, составляющие большинство Палаты представителей. Однако к ним присоединились еще четыре представителя от республиканцев - Сьюзан Брукс, Брайан Фицпатрик, Уилл Херд и Фред Аптон, а также независимый конгрессмен Джастин Амаш.

Ранее Трамп обрушился с критикой на четырех женщин-конгрессменов, представителей Демократической партии США, заявив, что им нужно уехать к себе на родину и заняться наведением порядка в тех странах, которые являются их родиной. Позднее он заявил, что всем, кому не нравится политика США, следует покинуть эту страну.

"Если вы ненавидите нашу страну, если вы тут несчастливы, вы можете уехать", - заявил Трамп, выступая на мероприятии в Белом доме в понедельник.

Эти высказывания были обращены в адрес законодателей Рашиды Тлаиб, Александрии Окасио-Кортес, Аянны Прессли и Ильхан Омар. При этом из четырех женщин только Омар приехала в США из Сомали. Остальные родились в США.