Президент США Дональд Трамп в своем твиттере отметил единство республиканцев, голосовавших против резолюции, осуждающей его комментарии в адрес четырех женщин Конгресса.
"Так здорово видеть, насколько единой была Республиканская партия на сегодняшнем голосовании по поводу заявлений, которые я сделал о четырех конгрессменах-демократах. (...) Республиканцы проголосовали 187 против 4", - написал Трамп в своем твиттере.
Он также отметил, что в это голосование впервые с 1984 года спикер Палаты представителей нарушил правила, запрещающие напрямую атаковать президента страны.
Резолюция, осуждающая комментарии Трампа в твиттере, которые многие демократы посчитали расистскими, была принята большинством голосов. 240 законодателей поддержали документ, 187 выступили "против". Основная часть проголосовавших "за" - демократы, составляющие большинство Палаты представителей. Однако к ним присоединились еще четыре представителя от республиканцев - Сьюзан Брукс, Брайан Фицпатрик, Уилл Херд и Фред Аптон, а также независимый конгрессмен Джастин Амаш.
Ранее Трамп обрушился с критикой на четырех женщин-конгрессменов, представителей Демократической партии США, заявив, что им нужно уехать к себе на родину и заняться наведением порядка в тех странах, которые являются их родиной. Позднее он заявил, что всем, кому не нравится политика США, следует покинуть эту страну.
"Если вы ненавидите нашу страну, если вы тут несчастливы, вы можете уехать", - заявил Трамп, выступая на мероприятии в Белом доме в понедельник.
Эти высказывания были обращены в адрес законодателей Рашиды Тлаиб, Александрии Окасио-Кортес, Аянны Прессли и Ильхан Омар. При этом из четырех женщин только Омар приехала в США из Сомали. Остальные родились в США.
Комплекс Давид Гареджи на границе с Грузией по всем правовым документам относится к Азербайджану – спецпредставитель президента
Спецпредставитель президента Азербайджана призвал власти Грузии наказать виновных в нападении на азербайджанских пограничников
Урегулирование конфликта в Карабахе даст шанс армянскому народу воспользоваться региональными проектами – глава МИД Азербайджана
Азербайджан может начать импорт пшеницы из Саратовской области РФ – ТПП
Начало поставок нефти на Антипинский НПЗ планируется 18 июля - Транснефть
Саратовские бизнесмены в августе посетят Азербайджан для налаживания деловых контактов
Грузинский премьер обещает помощь владельцам гостиниц, потерявших туристов из РФ
"Игра престолов" получила рекордное количество номинаций на премию "Эмми"
ФСРВП направит около 540 тыс. на проектировку жилья для вынужденных переселенцев
ИВ Гянджи направит около 317 тыс. манатов на установку отопительных систем в дошкольных учреждениях
Госкомитет по градостроительству и архитектуре Азербайджана отбирает подрядчиков для подготовки генпланов ряда городов
ИВ Агстафинского района направит более 405 тыс. манатов на ремонт дорог
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
В РИКЦ в Баку открылась фотовыставка, посвященная 110-летию Андрея Громыко
Банк Республика объявляет выгодную кампанию для держателей карт Visa
Президент Украины посетит Польшу 1 сентября
Путин собирается в октябре в Венгрию - Песков
Токаев осенью посетит Бишкек с госвизитом - премьер Казахстана