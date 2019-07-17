Новым министром обороны Германии утвердят лидера ХДС

Лидер правящего Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр будет назначена на пост министра обороны ФРГ вместо избранной председателем Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, сообщила пресс-служба германского правительства.

Передача власти состоится в среду в присутствии самой Ляйен и первого вице-президента верхней палаты Бундестага, который также подтвердил назначение Крамп-Карренбауэр.

Канцлер Германии Ангела Меркель пояснила, почему смена главы Минобороны происходит в столь короткие сроки.

"Министерство обороны, министр обороны, осуществляют командование и имеют военную власть. Мы не можем оставлять этот пост свободным надолго", - сказала она.

Крамп-Карренбауэр рассматривается также в качестве вероятного преемника Меркель на посту главы правительства, которая заявила, что не будет претендовать на кресло канцлера на выборах 2021 года.