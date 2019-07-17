Небензя: ближайших перспектив снятия санкций с КНДР не просматривается

Россия не видит ближайших перспектив снятия санкций с КНДР, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя, отвечая на соответствующий вопрос "Интерфакса".
"Ближайших перспектив снятия санкций с КНДР не просматривается. Следует понимать, что санкции могут быть отменены только через принятие резолюции Совета Безопасности. Но для этого Совет должен быть един, во всяком случае, никто из пяти постоянных членов не должен наложить вето", - сказал он российским журналистам в штаб-квартире ООН.
Небензя пояснил, что "по крайней мере, один член Совета, а на самом деле не один, категорически против какого-либо облегчения санкций в отношении КНДР".
"Мы с китайскими партнёрами выходим с предложением о поэтапной отмене санкций в ответ на шаги Пхеньяна по денуклеаризации, а также учитывая острые гуманитарные потребности населения этой страны. Обсуждали идею с американцами, которые ее отвергли",- рассказал российский постпред.
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