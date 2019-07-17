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Регион 17.07.2019 11:30

РФ завершит поставки С-400 Турции в 2019 году - вице-премьер Борисов

Россия исполнит контракт на поставку зенитных ракетных систем С-400 Турции в 2019 года, сообщил в интервью "Интерфаксу" вице-премьер Юрий Борисов.

"Мы очень четко идем по графику контракта, не сорвав ни одного мероприятия. Реализация контракта, включая подготовку турецких специалистов, безусловно, завершится в этом году", - сказал Борисов.

Заместитель председателя правительства РФ отметил беспрецедентность давления на Турцию в связи с этой сделкой.

"США угрожают Турции отказом от поставки F-35, другими мерами. Шантажируют, говорят, что покупка С-400 нанесет ущерб боеготовности НАТО за счет того, что эти системы будут иметь возможность получать дополнительную информацию о характеристиках летательных аппаратов стран НАТО", - отметил вице-премьер.

"Но надо сказать, что Турция очень последовательна в своих решениях", - сказал он.

Поставки С-400 Турции официально начались 12 июля. Для перевозки использовался самый крупный и грузоподъемный самолет в мире Ан-124 "Руслан".

Поставка Турции С-400 будет произведена в несколько этапов, сообщил в июне директор ФСВТС России Дмитрий Шугаев. "Обучение первых специалистов проведено, еще будет несколько групп, которых нужно будет обучить до конца года", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК).

Глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев в июне заявил, что "контракт будет реализован в рекордные сроки с точки зрения изготовления этого комплекса".

Как сообщал "Интерфакс", Турция приобрела четыре дивизиона зенитных ракетных систем большой дальности С-400 "Триумф", сумма контракта составляет $2,5 млрд. Часть сделки была оформлена в кредит.

"ТРИУМФ"

Система С-400 стоит на вооружении Воздушно-космических сил России. Два дивизиона С-400 обеспечивают противовоздушную оборону российских баз в Сирии - в Хмеймиме и Тартусе.

Российские военные заявляют, что для развертывания С-400 необходимо несколько минут.

"Возможности С-400 поистине уникальны. Эта система обладает высокой надежностью и живучестью. Одна только цифра - время на развертывание в боевое положение составляет менее пяти минут", - сказал в январе командующий 4-й армией ВВС и ПВО генерал-лейтенант Виктор Севостьянов.

ЗРС дальнего действия С-400 "Триумф" (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей") предназначена для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия.

Система способна на дальности до 400 км поражать аэродинамические цели, а также на дальности до 60 км - баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.

Полный текст интервью публикуется в среду на сайтах www.interfax.ru и www.militarynews.ru

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Тэги: РОССИЯ, ТУРЦИЯ, С400, БОРИСОВ


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