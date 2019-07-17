РФ завершит поставки С-400 Турции в 2019 году - вице-премьер Борисов

Россия исполнит контракт на поставку зенитных ракетных систем С-400 Турции в 2019 года, сообщил в интервью "Интерфаксу" вице-премьер Юрий Борисов.
"Мы очень четко идем по графику контракта, не сорвав ни одного мероприятия. Реализация контракта, включая подготовку турецких специалистов, безусловно, завершится в этом году", - сказал Борисов.
Заместитель председателя правительства РФ отметил беспрецедентность давления на Турцию в связи с этой сделкой.
"США угрожают Турции отказом от поставки F-35, другими мерами. Шантажируют, говорят, что покупка С-400 нанесет ущерб боеготовности НАТО за счет того, что эти системы будут иметь возможность получать дополнительную информацию о характеристиках летательных аппаратов стран НАТО", - отметил вице-премьер.
"Но надо сказать, что Турция очень последовательна в своих решениях", - сказал он.
Поставки С-400 Турции официально начались 12 июля. Для перевозки использовался самый крупный и грузоподъемный самолет в мире Ан-124 "Руслан".
Поставка Турции С-400 будет произведена в несколько этапов, сообщил в июне директор ФСВТС России Дмитрий Шугаев. "Обучение первых специалистов проведено, еще будет несколько групп, которых нужно будет обучить до конца года", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК).
Глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев в июне заявил, что "контракт будет реализован в рекордные сроки с точки зрения изготовления этого комплекса".
Как сообщал "Интерфакс", Турция приобрела четыре дивизиона зенитных ракетных систем большой дальности С-400 "Триумф", сумма контракта составляет $2,5 млрд. Часть сделки была оформлена в кредит.
"ТРИУМФ"
Система С-400 стоит на вооружении Воздушно-космических сил России. Два дивизиона С-400 обеспечивают противовоздушную оборону российских баз в Сирии - в Хмеймиме и Тартусе.
Российские военные заявляют, что для развертывания С-400 необходимо несколько минут.
"Возможности С-400 поистине уникальны. Эта система обладает высокой надежностью и живучестью. Одна только цифра - время на развертывание в боевое положение составляет менее пяти минут", - сказал в январе командующий 4-й армией ВВС и ПВО генерал-лейтенант Виктор Севостьянов.
ЗРС дальнего действия С-400 "Триумф" (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей") предназначена для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия.
Система способна на дальности до 400 км поражать аэродинамические цели, а также на дальности до 60 км - баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.
Полный текст интервью публикуется в среду на сайтах www.interfax.ru и www.militarynews.ru
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